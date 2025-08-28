È tempo di ’Scenario Festival’. Officina di nuovi linguaggi teatrali

È diventato ormai il prologo alle imminenti stagioni teatrali il Festival Scenario che, giunto alla sua ottava edizione, si tiene quest’anno da domenica a giovedì 4 settembre nella Manifattura delle Arti fra DamsLab, Giardino del Cavaticcio, parco Klemlen e piazzetta Pasolini della Cineteca. Una kermesse, ostinatamente voluta, sostenuta e diretta da Cristina Valenti, che affianca alla finale del premio omonimo (sono 12 i ‘corti’ teatrali in gara della durata di venti minuti offerti al giudizio dell’apposita giuria) spettacoli, film, laboratori, seminari, presentazioni e talk. L’esito è una full immersion nei nuovi linguaggi della scena. Il festival compie otto anni ma il premio festeggia invece il suo primo ventennale: per l’occasione, accanto ai tradizionali Premio Scenario e Premio Scenario Periferie, verranno assegnati due riconoscimenti speciali chiamati Per la sfida artistica e Per il dispositivo scenico dedicati alla memoria di Alessandra Belledi e Stefano Cipiciani.

Sono un paio le creazioni bolognesi in gara: Andrea Mattei presenta L’isola dei ciccioni felici mentre Lieve, indicibile è la performance di Guidotti/Mezzopalco/Longuemare. I quattro progetti vincitori debutteranno in forma compiuta in gennaio a Roma. Come tradizione vuole, il premio è accompagnato da una serie di spettacoli legati alla sua storia e di momenti di riflessione. Ospite speciale di questa edizione è Marco Baliani, ideatore di Scenario nel lontano 1987, che, oltre a tenere un seminario di due giorni sull’arte del racconto, presenta martedì alle 19 al parco Klemlen uno spettacolo dedicato alle scritture di Roberto Calasso intitolato Quando gli dei erano tanti. Ad aprire la kermesse al Cavaticcio (alle 21,15) è però la compagnia vincitrice del Periferie dell’anno passato: Usine Baug propone Ilva Football Club incentrato sulla leggenda di una piccola squadra di calcio nata sotto le ciminiere dell’Ilva. Assolutamente da non perdere mercoledì (sempre al Cavaticcio e sempre alle 21,15) Autoritratto di Davide Enia, artista che è stato finalista del premio nel lontano 2001: lo spettacolo è una vibrante denuncia di una comunità costretta a convivere con la mafia. Completano il cartellone il Teatro La Ribalta-Kunst der Vielfalt, Lorenzo Maragoni, il collettivo Baladam-B-side. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

L’inaugurazione ufficiale del festival è domenica alle 21 al DamsLab con la proiezione del film Misericordia di Emma Dante; nella stessa sede il giorno successivo alle 18 si tiene la presentazione del volume curato da Cristina Valenti Scenario in Festival. Nel corso delle giornate un occhio di riguardo sarà rivolto alla critica attraverso un laboratorio di quattro giorni tenuto da Fabio Acca e un tavolo di confronto coordinato da Stefano Casi. Tutto il progetto è di Scenario Ets realizzato con DamsLab.

c. cum.