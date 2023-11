E tra cantieri e concerti, un altro weekend difficile

Con cinque giorni di anticipo rispetto alle previsioni si sono chiusi ieri i lavori su via dei Martiri, nel centro di Casalecchio, e appena le condizioni meteo lo consentiranno, sarà ripristinata anche la segnaletica relativa ad un cantiere che nei giorni scorsi ha contribuito, insieme alla chiusura del casello autostradale, a mandare in tilt il traffico dell’intero paese, con file infinite sulla Porrettana e raffiche di proteste che hanno messo nel mirino anche altre interruzioni o deviazioni, come ad esempio quelle attive intorno alla Casa della salute, oltre che nel quadrilatero di via Giordani – IV Novembre – Cesare Battisti e Risorgimento, dove oggi e domani la viabilità verrà modificata per i lavori di abbattimento di alcuni alberi.

Per un cantiere che si chiude, però, altri si aprono, così anche nei prossimi giorni sono previsti ed annunciati altri disagi per chi si muove tra Porrettana e Nuova Bazzanese. All’Unipol Arena nella giornata di domani è in programma il concerto di Giorgia, per cui anche lo stesso Comune di Casalecchio prevede che sull’asse attrezzato e nelle zone limitrofe possano verificarsi disagi alla viabilità, tenendo conto del notevole afflusso di spettatori che giungeranno per l’appuntamento con la nota cantautrice. Si ricorda che in occasione di grandi eventi la viabilità nella zona dei centri commerciali viene modificata e regolamentata in modo da limitare i possibili disagi derivanti dall’aumento del traffico. Le modifiche verranno indicate sul posto. Sempre domani, a partire dalle 22 e fino alle 6 del mattino di sabato è previsto un restringimento delle corsie dell’Asse Attrezzato, direzione Bologna, nell’ambito delle ispezioni a cura di Autostrade per l’Italia sul Sottovia SP569 dell’autostrada A14 Bologna-Taranto e della Tangenziale. La direzione dei lavori precisa che per la durata dell’intervento rimarrà sempre percorribile una sola corsia.