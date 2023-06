"È un lutto enorme Perdita per tutti"

"Un lutto enorme". Se si potesse descrivere a parole la portata del dolore che la morte della professoressa Flavia Franzoni ha portato tra i suoi amici, conoscenti, familiari e colleghi, si potrebbe racchiudere in queste poche e semplici parole, pronunciate dall’imprenditore Lorenzo Sassoli de Bianchi, anche presidente Upa e presidente Valsoia.

Presidente Sassoli, che effetto le ha fatto partecipare alla cerimonia d’addio?

"È stata una cerimonia innanzitutto commovente, che ha contenuto e sprigionato grande spiritualità. Si percepiva e si sentiva una commozione diffusa, sincera davanti a un lutto così enorme. Enorme, perché tale è la sua perdita, in primis per la famiglia, e poi anche per la città. È una persona che ha contato molto nella comunità e non solo, e che ha scelto Bologna come città di elezione. Ha sempre dimostrato, con il suo operato, di amarla".

Cosa l’ha colpita in particolare della messa?

"Mi è piaciuto molto il finale del discorso di Romano, quando ha detto e raccontato che passeggiavano sempre insieme. Ecco, io li ho sempre visti passeggiare per piazza Santo Stefano, con la mano di lui poggiata sulla spalla di lei. La frase conclusiva del discorso di Romano dice che, qualche giorno fa, Flavia gli ha chiesto se dal paradiso si vedesse la ’sua’ piazza Santo Stefano. Questo racchiude il senso della loro vita: una coppia di cielo e di terra, perché sono persone che sanno guardare oltre".

La sua assenza si sta già facendo sentire.

"Decisamente. I ricordi di Flavia sono mille. Durante la funzione celebrata dal cardinale Zuppi è emersa la sua vicinanza ai più fragili, insieme alla sua estrema umiltà. Si è espressa tutta la sua spritualità e la sua capacità di stare al e nel mondo. Questa era ed è la sua caratteristica principale. È stato un momento veramente toccante, in cui ci siamo tutti sentiti parte di un mondo che fa le cose sul serio e che, in più, fa lo stesso con la vita, prendendo anche questa sul serio".

m.m.