E via Mattei scoppia: circa 700 presenze

Sono circa 480 o poco più i minori stranieri non accompagnati presenti attualmente sul territorio metropolitano di Bologna. Di questi, sono 356 i ragazzi all’interno della rete del Sai finanziata da Viminale, mentre circa 130 sono i minori sotto la diretta responsabilità del Comune. Il dato è stato spiegato ieri dall’assessore al Welfare di Palazzo d’Accursio, Luca Rizzo Nervo. "Come noto, il sistema dei minori non accompagnati non prevede un meccanismo di redistribuzione nazionale. Non è un tema nuovo". Sono attesi nei prossimi giorni circa 400 arrivi in tutta la regione (il 22% su Bologna, quindi circa 88), senza minori non accompagnati.

Sarebbero invece circa 700 le presenze attuali all’interno del Cas di via Mattei. Un numero enorme che fa tornare alla mente le emergenze di alcuni anni fa, e la situazione delicata è stata sottolineata da Luca Rizzo Nervo nella chiacchierata con i giornalisti. "Quella delle 700 unità è una stima che credo non sia lontana dalla realtà – ha rimarcato l’assessore –. Per quanto riguarda i migranti adulti, la responsabilità più diretta è della Prefettura e del ministero. Abbiamo in merito il paradosso del ’Decreto Cutro’, che ha sottratto la possibilità di accogliere i richiedenti asilo all’interno del sistema Sai, e in queste ore abbiamo le Prefetture che ci chiedono di trovare strutture e posti per i richiedenti asilo. La nostra preoccupazione è molto legata a questa mancanza di soluzioni nuove, la richiesta di accoglienza oggi è largamente superiore alle disponibilità dei territori".

pa. ros.