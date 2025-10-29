Ebiterbo, 25 anni per il territorio: "Guardiamo al welfare del futuro"

Grande partecipazione, ieri mattina, nell’Auditorium Enzo Biagi in Salaborsa. Ebiterbo ha celebrato i 25 anni di attività e, assieme ai suoi fondatori e partner, ha affrontato i temi dell’evoluzione futura, senza dimenticarsi degli importanti traguardi già conseguiti. L’Ente bilaterale territoriale del terziario della Città metropolitana è nato nel 2000 ed è costituito da Confcommercio Ascom Bologna e da Filcams Cgil Bologna, Fisascat Cisl Città Metropolitana di Bologna e Uiltucs Emilia Romagna. Svolge attività a favore dei lavoratori e delle imprese, erogando prestazioni di supporto al reddito e di welfare, che, in 25 anni di attività, si sono estese fino all’ampliamento raggiunto con "l’Accordo Straordinario di sostegno agli obiettivi dell’Agenda Onu per uno sviluppo sostenibile" del 2023. E risponde alle diverse esigenze dei lavoratori a seconda delle condizioni ed età: mobilità sostenibile, genitorialità e famiglia, cultura, salute.

Ebiterbo rappresenta oggi uno dei più grandi enti bilaterali italiani, con oltre 5.400 aziende iscritte: le domande di welfare accolte sono state 5.958 nel 2024 (+247% sul 2018). Il valore delle prestazioni erogate è triplicato dal 2018 al 2024, da 373.000 a 1.120.000 euro.

"L’incontro è stato un’occasione importante per fare il punto sulla storia e sullo sviluppo di Ebiterbo – sottolineano la presidente Elisabetta Reggiani e il vice Valentino Di Pisa –. Vogliamo gettare uno sguardo sul futuro dell’ente, sulle prospettive e opportunità di sviluppo del welfare territoriale e della bilateralità nei prossimi anni, che saranno caratterizzati dall’intelligenza artificiale". A introdurre i lavori è stata Reggiani, prima dei saluti istituzionali del presidente di Ebinter Michele Carpinetti e del consigliere comunale Franco Cima (Pd) e degli interventi degli altri partecipanti, a partire da quelli dell’assessora regionale al Welfare Isabella Conti, dell’economista e professore dell’Università, Stefano Zamagni, e del direttore generale di Ascom, Giancarlo Tonelli.