Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto portavalori A14Femminicidio VeronaFilarmonica Rossini RussiaRyanair nuovi voli Morta folgorataAtti vandalici Bologna
Acquista il giornale
CronacaEbiterbo, 25 anni per il territorio: "Guardiamo al welfare del futuro"
29 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Ebiterbo, 25 anni per il territorio: "Guardiamo al welfare del futuro"

Ebiterbo, 25 anni per il territorio: "Guardiamo al welfare del futuro"

Grande partecipazione in Salaborsa per il convegno. Reggiani e Di Pisa: "Focus sull’intelligenza artificiale"

Grande partecipazione e coinvolgimento ieri mattina in Salaborsa in occasione del convegno organizzato per i 25 anni di attività di Ebiterbo

Grande partecipazione e coinvolgimento ieri mattina in Salaborsa in occasione del convegno organizzato per i 25 anni di attività di Ebiterbo

Per approfondire:

Grande partecipazione, ieri mattina, nell’Auditorium Enzo Biagi in Salaborsa. Ebiterbo ha celebrato i 25 anni di attività e, assieme ai suoi fondatori e partner, ha affrontato i temi dell’evoluzione futura, senza dimenticarsi degli importanti traguardi già conseguiti. L’Ente bilaterale territoriale del terziario della Città metropolitana è nato nel 2000 ed è costituito da Confcommercio Ascom Bologna e da Filcams Cgil Bologna, Fisascat Cisl Città Metropolitana di Bologna e Uiltucs Emilia Romagna. Svolge attività a favore dei lavoratori e delle imprese, erogando prestazioni di supporto al reddito e di welfare, che, in 25 anni di attività, si sono estese fino all’ampliamento raggiunto con "l’Accordo Straordinario di sostegno agli obiettivi dell’Agenda Onu per uno sviluppo sostenibile" del 2023. E risponde alle diverse esigenze dei lavoratori a seconda delle condizioni ed età: mobilità sostenibile, genitorialità e famiglia, cultura, salute.

Ebiterbo rappresenta oggi uno dei più grandi enti bilaterali italiani, con oltre 5.400 aziende iscritte: le domande di welfare accolte sono state 5.958 nel 2024 (+247% sul 2018). Il valore delle prestazioni erogate è triplicato dal 2018 al 2024, da 373.000 a 1.120.000 euro.

"L’incontro è stato un’occasione importante per fare il punto sulla storia e sullo sviluppo di Ebiterbo – sottolineano la presidente Elisabetta Reggiani e il vice Valentino Di Pisa –. Vogliamo gettare uno sguardo sul futuro dell’ente, sulle prospettive e opportunità di sviluppo del welfare territoriale e della bilateralità nei prossimi anni, che saranno caratterizzati dall’intelligenza artificiale". A introdurre i lavori è stata Reggiani, prima dei saluti istituzionali del presidente di Ebinter Michele Carpinetti e del consigliere comunale Franco Cima (Pd) e degli interventi degli altri partecipanti, a partire da quelli dell’assessora regionale al Welfare Isabella Conti, dell’economista e professore dell’Università, Stefano Zamagni, e del direttore generale di Ascom, Giancarlo Tonelli.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata