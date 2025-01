Ebrei, islamici e cristiani. Le tre comunità insieme. Zuppi: "Essere divisi indebolisce le religioni"

Ebrei, cristiani e musulmani di nuovo insieme. La mancanza dei rappresentati della comunità ebraica durante la marcia per la pace era stata vissuta come un pugno in un occhio da molti bolognesi, anche perché sotto le Due Torri le tre religioni che hanno in Abramo un ceppo comune dal dopoguerra in poi hanno stretto buoni rapporti gettando così le fondamenta per una convivenza pacifica.

Era il primo giorno dell’anno e allora il problema fu l’esposizione della sola bandiera palestinese a Palazzo d’Accursio, mentre ieri l’occasione è stata la figura di San Giovanni XXIII quando ancora non era stato eletto papa e come vicario apostolico di Istanbul salvò parecchi ebrei, in particolari bambini, da morte certa nei campo di sterminio nazisti.

Per la Giornata della Memoria l’Istituto Parri ha scelto di proiettare il film "l’Ultimo degli U Boot" che racconta come monsignor Angelo Roncalli sia riuscito nell’impresa di dare un tetto ai perseguitati e di sfamare gli affamati.

La platea è quella del cinema La Perla e Daniele de Paz, presidente della Comunità ebraica di Bologna, è seduto a fianco di Yassine Lafram, presidente delle comunità islamiche italiane, che a sua volta condivide un bracciolo con il cardinale Matteo Zuppi.

"Essere divisi indebolisce tutte le religioni – spiega l’arcivescovo – e ci indebolisce nel perseguire quel ‘mai più’ che tutti noi vogliano con fermezza. A ottanta anni di distanza continuiamo a chiederci perché tutto questo sia stato possibile e perché sia toccato agli ebrei. Se non siamo uniti rischiamo che il male e l’odio indeboliscano questa nostra domanda e non possiamo permettere che questo accada".

Nel film viene raccontato come il futuro papa Giovanni XXIII abbia fatto produrre tantissimi certificati di battesimo falsi facendo credere che tanti ebrei fossero cristiani senza pretenderne la conversione. "Roncalli ci ha dato uno schiaffo di umanità – a parlare è Lafram – che ci dice quanto sia importante non deumanizzare l’altro. Siamo tre realtà che vogliono camminare insieme e costruire il bene comune in questa città e se quando ci sono delle difficoltà cerchiamo di affrontarle sapendo che questa è la nostra prova da superare".

De Paz si concentra sul linguaggio. Il documentario non illustrando l’ultima parte della vita del cardinale Roncalli, non cita un esempio importante. Quando ancora le funzioni erano in lingua latina nella preghiera universale del venerdì santo si utilizza la formula "perfidis Judaeis" con il perfidis che sta per ‘increduli’, ma siccome vi è una assonanza con ‘perfidi’ Giovanni XXIII fece togliere quell’aggettivo in una locuzione che esisteva dal sesto secolo.

"Abbiamo bisogno di costruire un dialogo – dice il presidente della Comunità ebraica – che esca dal contenitore dell’odio. Troppo ci stiamo abituando al ritorno dell’antisemitismo, dell’islamofobia e di ogni altra discriminazione attraverso il linguaggio. Ci sono 56 guerre che si stanno svolgendo nel mondo, di tante non se ne parla, ma è certo che producono vittime. Non dobbiamo abbandonare quello che faticosamente abbiamo costruito in 80 anni, ma dobbiamo difenderlo perché la nostra storia sia la base del nostro futuro".

Presenti il presidente dell’Istituto Parri, l’onorevole Virginio Merola, e il regista Vincenzo Pergolizzi, il docufilm è stato introdotto dal presidente dell’assemblea legislativa dell’Emilia Romagna Maurizio Fabbri e dal sindaco metropolitano Matteo Lepore.