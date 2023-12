Ebrei, musulmani e cristiani assieme per la pace

Oggi, le comunità ebraica, musulmana e cristiana scenderanno in piazza insieme per una fiaccolata a favore della pace in Medio Oriente. Sarà presente il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei, insieme a Yassine Lafram, numero uno dell’Ucoii, e a Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica.

Il corteo si svolgerà con le fiaccole, i simboli e i colori della pace, precisano gli organizzatori, e senza l’esposizione di altre bandiere. Zuppi, Lafram e De Paz faranno anche una dichiarazione interreligiosa congiunta. Alla manifestazione ‘Pace. Salam. Shalom’, in programma alle 18 da piazza San Francesco a piazza Santo Stefano, saranno presenti e interverranno anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, Raffaele Bolini della ‘Coalizione nazionale Assisi pace giusta’, e l’artista Alessandro Bergonzoni. La manifestazione è promossa da 19 enti e associazioni locali ed è patrocinato dal Comune in collaborazione con ‘Coalizione Assisi pace giusta’, Fondazione Perugia-Assisi per la cultura della pace e Rete italiana pace e disarmo. Nelle ultime ore stanno pervenendo ulteriori adesioni alla manifestazione, che peraltro si colloca anche nel percorso di preparazione della Marcia della Pace del 10 dicembre ad Assisi.