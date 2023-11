Ecce Mattia e il summit in riva al lago

Gianni

Gennasi

HOTEL, OH CARO L’annuncio dell’aumento della tassa di soggiorno (fino a dieci euro a testa per notte), a partire dal prossimo aprile, ha provocato la pesante reazione delle categorie interessate. Secondo Associazione commercianti, Federalberghi e Federazione Hospitality Plus, con questo provvedimento Palazzo d’Accursio colpisce non solo il settore dell’accoglienza, ma "mina l’economia intera del territorio". Camere con svista. BICI

Rimangono tesi i rapporti tra il Comune e i residenti della zona di via Mengoli, via Laura Bassi e dintorni, dove è prevista la realizzazione di una nuova pista ciclabile che in tanti non ritengono così indispensabile e urgente. Nulla di fatto nell’incontro di qualche giorno fa tra l’assessora Valentina Orioli e i rappresentanti del comitato ‘Bologna vuole vivere!’. È pronosticabile l’arrivo in volata.

HABEMUS TAXI

Concordato il rilascio di 72 nuove licenze grazie all’intesa sottoscritta dalla giunta e dalle associazioni di categoria. Entro la fine del mese verrà attivato un tavolo tecnico per l’aggiornamento delle tariffe, che potrebbero diventare fisse nelle tratte che toccano stazione, aeroporto e Fiera. Fumata bianca.

L’OMELIA

A Dio piacendo, può anche darsi che la predica anti-truffe pronunciata domenica da un luogotenente dei carabinieri, alla fine della messa nella chiesa di Santa Maria Regina Mundi, fuori Lame, serva a salvare qualche anziano dal lastrico, dalla disperazione e dalla vergogna. D’altra parte, è l’ultima Arma che gli resta.

IL MODERNISSIMO

È rinato il cinematografo liberty tra via Rizzoli e piazza Re Enzo, dopo quindici anni di buio in sala. È rinato ieri e continuerà a farlo fino a giovedì 30, dieci inaugurazioni, dieci feste, dieci emozioni. È rinata una stella.