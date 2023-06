Eccellenze e prodotti tipici In centro gli stand della festa

Oggi nel centro storico di Crevalcore si tiene l’evento ‘I mercanti in fiera, festa d’inizio estate’. E’ la mostra e mercato dei prodotti tipici locali, dalle 8 alle 18,30, che comprende tante animazioni per i bambini. La festa, alla prima edizione, è organizzata dalle associazioni di categoria degli ambulanti Fiva Confcommercio Ascom Bologna e Anva Confesercenti Bologna, ha il patrocinio del Comune di Crevalcore e coinvolge le attività commerciali della centralissima via Matteotti.

"L’amministrazione comunale di Crevalcore – sottolinea Donatello Poluzzi, assessore comunale al Commercio – ha accolto con favore ed entusiasmo la proposta delle due maggiori associazioni di categoria dei commercianti. Fin dall’inizio ci siamo mostrati aperti alle loro proposte e dato la disponibilità ad agevolare le procedure con cui realizzare l’evento. È un’opportunità in più che offriamo a quanti operano sul nostro territorio con il proprio negozio, con il proprio bar, ristorante e albergo".

"I mercanti in fiera – continua Stefano Fiocchi, presidente dei commercianti Confesercenti di Crevalcore – è un’occasione per dare spazio al commercio ambulante e a quello di vicinato. Come tante altre iniziative che si fanno a Crevalcore, la festa di oggi servirà ad attrarre curiosi e visitatori nel centro storico della nostra cittadina. Nel corso dell’anno a Crevalcore si tengono due altri due eventi molto importanti: in primavera la Festa dei fiori e in autunno la Festa del ringraziamento. Ci attendiamo un’ottima riuscita anche da ‘I mercanti in fiera’". L’idea di questo mercato, a parere di Chiara Raspanti, segretario Fiva Confcommercio Ascom Bologna, nasce dalla consapevolezza - più volte denunciata da parte delle associazioni di categoria - che il dilagare del fenomeno dei mercati cosiddetti ‘toscani’ sta impoverendo i commercianti locali. Infine Manuela Pizzirani, responsabile Anva Confesercenti Bologna: "Gli ambulanti afferma Pizzirani - hanno bisogno di sostegni al proprio lavoro. Mercanti in Fiera a Crevalcore va in questa direzione. Contiamo di ripetere l’evento anche nei prossimi anni".

p. l. t.