Eccidio di Ronchidoso, l’omaggio alle vittime

Come ogni anno, ricorrono le celebrazioni dell’ eccidio di Ronchidoso. Il 28 settembre 1944 le truppe tedesche rastrellarono, in seguito di un assalto subito dalla brigata partigiana Giustizia e Libertà, 60 persone fra civili e partigiani, due delle quali furono immediatamente uccise. Le restanti esecuzioni avvennero nelle località di Cason dell’Alta, Lama, Ca’ d’Ercole e altre ancora, il 4 ottobre, a Cargè.

I cadaveri furono dati alle fiamme e sepolti in una fossa comune. Dopo la liberazione, gli abitanti dei luoghi recuperarono i resti delle vittime, oggi commemorate con una lapide al parco delle rimembranze di Gaggio. I responsabili della strage non furono mai processati per il crimine commesso. Le celebrazioni si apriranno, domani alle 20.30, con ‘Andare a veglia’, la rassegna che riprende l’ antica tradizione montanara della narrazione collettiva. Presso la chiesa di Ronchidoso l’attore Matteo Belli leggerà alcuni brani di ‘Viaggio con l’amico’ del partigiano Francesco Berti Arnoaldi Veli. Posti limitati, per prenotare scrivere a Francesca.marchi@unioneappennino.bo.it.

Domenica 28 settembre il ritrovo sarà alla chiesa di Ronchidoso dove, alle ore 9.45, sarà celebrata la santa messa. Alle 10.45, di fronte al memoriale della brigata Giustizia e libertà, interverranno il sindaco Giuseppe Pucci, Maurizio Fabbri, presidente dell’assemblea legislativa regionale e il consiglio comunale dei ragazzi delle scuole medie comunali. Le conclusioni saranno a cura di Anna Cocchi, presidente Anpi Bologna. Saranno presenti alla cerimonia i rappresentanti dell’esercito brasiliano, dei comuni e i familiari dei partigiani. Verranno tributati, in forma ristretta, gli onori ai caduti di Castelluccio di Moscheda nel comune di Montese. La giornata sarà conclusa da un pranzo conviviale al ristorante Le Roncole di Gaggio Montano.

Fabio Marchioni