Eccidio di Sassoleone. Cerimonia per le vittime

Si terrà stamattina la cerimonia di commemorazione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio di Sassoleone. Una delle pagine più drammatiche della storia della collina circondariale durante l’occupazione dei nazisti in Italia. Un capitolo triste, costato la vita a diversi civili, incastonato nella parabola conclusiva della Seconda Guerra Mondiale. I fatti sono stati ricostruiti fedelmente grazie a diverse testimonianze di persone vissute al tempo con le pagine del calendario che tornano indietro fino al 23 settembre 1944.

Fu allora che alcuni partigiani della 62ª Brigata Garibaldi, usciti dai propri rifugi nell’intento di liberare un compagno, assalirono una camionetta di soldati tedeschi in transito lungo la strada. Attimi concitati durante i quali, dall’arma di un partigiano, partirono alcuni spari che ferirono a morte un paio di occupanti del mezzo. Da lì una raffica di colpi, da una parte e dall’altra, prima delle rispettive ritirate. Il giorno successivo, i nazisti sfogarono tutta la loro rabbia e violenza mettendo a ferro e a fuoco l’abitato.

Una cruda rappresaglia che coinvolse 23 civili, tra cui anche diversi bambini e il sacerdote don Settimio Patuelli, che propose invano agli assalitori di barattare la propria vita con la salvezza del resto del gruppo: tutti furono giustiziati ai piedi di quel campanile che poi i tedeschi fecero saltare per aria con delle mine. Il saccheggio proseguì anche in altre abitazioni delle vicinanze.

Così anche quest’anno, la comunità sassoleonese si darà appuntamento a metà mattina nei pressi del cippo sul quale sono incisi i nomi degli sfortunati protagonisti della vicenda. Il modo migliore per non dimenticare queste vite brutalmente spezzate e rinnovare la memoria degli accadimenti a beneficio delle nuove generazioni. La cerimonia, con deposizione di una corona sul monumento ai caduti, vedrà gli interventi della sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli, e del presidente dell’Anpi Imola Gabrio Salieri. Ma anche la presenza dei bimbi della scuola primaria e del servizio educativo prescolare di Sassoleone. L’iniziativa sarà preceduta dalla recita della santa messa e dalla proiezione del filmato ‘Il primo Giorno d’Autunno’, per la regia di Alessandro Lanzoni e Massimo Bacchi, presso la sala civica di via Martiri della Rappresaglia. A seguire, il tradizionale pranzo presso la Pro Loco di Belvedere.