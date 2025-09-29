Eccidio di Marzabotto, Mattarella: “Da quel sangue innocente le radici della nostra Repubblica”

Bologna, 29 settembre 2205 – Nel giorno dell’anniversario della strage di Marzabotto e Monte Sole, tra gli episodi più tragici ed efferati compiuto dalle truppe nazifasciste nei confronti dei partigiani e della popolazione civile durante la Seconda Guerra Mondiale (le vittime furono oltre 770), ha parlato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Ricordare è un dovere. Ricordare è un seme di umanità che va sempre coltivato, perché contiene i valori fondativi della nostra comunità. Ricordare è anche spinta all'impegno perché non accada mai più che le volontà di dominio cancellino i diritti umani, che le strategie di annientamento calpestino la vita e la sua irriducibile dignità. La storia insegna. Della storia un popolo vuol essere costruttore. È questa l'essenza della libertà e dell'indipendenza. Che vanno difese sempre, con coerenza, senza opportunismi, a ogni latitudine”.

Secondo il Capo dello Stato, “a Marzabotto e a Monte Sole, dove la ferocia nazista giunse al culmine della propria disumanità e dove la guerra divenne indiscriminato sterminio, sono piantate le radici della Repubblica. La Costituzione italiana, e lo stesso progetto di Europa, nacquero da quel sangue innocente per costruire una nuova civiltà di democrazia e di pace. La libertà conquistata e il riscatto del nostro popolo non potranno mai essere separati dal sacrificio e dal dolore inferto in quei giorni terribili e disperati, in cui donne e uomini, bambini e anziani, vennero uccisi senza alcuna pietà nel cuore del nostro Paese".

Durante l'occupazione tedesca, ricorda Mattarella, "l'Italia ha conosciuto stragi efferate di civili, compiute da un esercito che andava incontro alla disfatta, spalleggiato dai fascisti, che dopo averne fatto un mito ormai si contrapponevano alla nazione. Ciò che avvenne nelle terre di Marzabotto e alle pendici del Monte Sole fu l'eccidio più spaventoso. L'altare della chiesa di Casaglia resta simbolo imperituro di chi ha oltraggiato ciò che sta nel più profondo delle coscienze. L'incontro dello scorso anno con il Presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, è segno prezioso di una memoria che diventa percorso, che ricostruisce il bene comune, che sostituisce la riconciliazione all'odio, che assegna all'Europa un ruolo importante nel mondo, proprio l'Europa che ha conosciuto la barbarie”.

De Pascale: "La pace non è mai scontata”

Marzabotto "ci insegna che la pace non è mai scontata, che i diritti non sono mai acquisiti per sempre, che la libertà va difesa ogni giorno. È da quella memoria che nasce il nostro impegno antifascista, radicato nella Costituzione, che ci ricorda da che parte stare: dalla parte della vita, della dignità, della giustizia". Lo scrive sui social il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale, nell'anniversario della strage commessa dai nazifascisti. "Ottantuno anni fa, tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944- afferma de Pascale- le colline di Marzabotto furono attraversate dalla violenza nazifascista che cancellò in pochi giorni centinaia di vite innocenti, donne, uomini, bambini, anziani, con l'obiettivo di annientare la libertà e piegare la dignità di un popolo. Ricordarla significa anche avere il coraggio di guardare il nostro presente. Mentre ci riuniamo a commemorare Marzabotto, il mondo continua a conoscere la brutalità della guerra e dei massacri: in Palestina, dove è in atto un massacro; in Ucraina, dove un popolo combatte per resistere all'invasione; in tante altre terre dimenticate, dove la guerra continua a togliere futuro e speranza".

Cosa è successo a Marzabotto

L’eccidio di Marzabotto (dal maggiore dei comuni bolognesi colpiti) e di Monte Sole fu un insieme di stragi compiute dalle truppe naziste in Italia tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, nel territorio dei comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno che comprendono le pendici del Monte Sole in provincia di Bologna. In Europa occidentale durante la seconda guerra mondiale, fu un crimine contro l'umanità e uno dei più gravi crimini di guerra compiuti contro la popolazione civile, istigati da Albert Kesselring, il massimo responsabile della conduzione della guerra antipartigiana in Italia ed eseguiti dalla Wehrmacht, dalle SS e da militari fascisti travestiti da truppa tedesca. Le vittime furono oltre 770.