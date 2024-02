Ecco Agorà, la comunità a misura di bimbo

Una comunità a misura di bambini. Ha inaugurato ieri mattina, a Sant’Agata, in via Terragli a Levante, Agorà, un nuovo spazio dedicato all’educazione e alla formazione dei bambini e di sostegno ai genitori. Agorà offre laboratori e vuol diventare un punto di riferimento per attività didattiche. Qui si possono trovare corsi di strumento, psicomotricità, yoga, tango, teatro, inglese e iniziative di laboratorio con specialisti in arte, scienze, musica, tecnologia. E ancora sono presenti ad Agorà con i loro studi di consulenza anche la logopedista e la psicologa. Al taglio del nastro, nella cornice di una nutrita schiera di scolaretti, il cardinale Matteo Maria Zuppi, Remo Taricani di UniCredit; Umberto Tossini, di Automobili Lamborghini; Giuseppe Vicinelli, sindaco Sant’Agata; don Gabriele Porcarelli, presidente fondazione Ritiro san Pellegrino; Elena Fiorini, responsabile Agorà, ed Elena Ugolini, rettrice scuole Malpighi. Presente all’evento anche il parroco di Sant’Agata don Giovanni Bellini. "Si tratta – ha detto Ugolini – di un esempio di come la scuola con l’aiuto delle istituzioni e delle aziende possa diventare un motore di futuro e di bene per le periferie. Un progetto del genere dovrebbe essere sviluppato in tutti i comuni della provincia". E aggiunge: "Agorà è nato con l’obiettivo di trasformare il centro giovanile comunale adiacente alla scuola Suor Teresa Veronesi, in uno spazio vitale per la comunità, ricco di attività educative".

Automobili Lamborghini, già partner delle scuole Suor Teresa Veronesi, ha dato un contributo anche in questa occasione. "Oggi – ha affermato Tossini – celebriamo un traguardo per il territorio di Sant’Agata che abbiamo raggiunto assieme: le imprese possono sostenere la creazione di valore per la comunità onorando la loro vocazione sociale ed accompagnare l’impegno di istituzioni e associazioni per le nuove generazioni". Sostegno altrettanto importante al progetto è stato offerto da UniCredit che ha raddoppiato il contributo elargito da Lamborghini rendendo possibile la realizzazione di Agorà. Le scuole Suor Teresa Veronesi, inserite da settembre 2021 nel gruppo delle scuole Malpighi, sono gestite dalla fondazione diocesana Ritiro san Pellegrino. E questa fondazione ha preso in affitto i locali del centro polivalente dal Comune, trasformandoli in Agorà. Il Comune di Sant’Agata ha dato il proprio patrocinio al progetto formativo. "E’ senza ombra di dubbio – ha sottolineato Vicinelli – importanza dell’educazione partendo dai più piccoli per arrivare allo sviluppo e al benessere del territorio".