Ecco ’Bologna Gathering’. Il raduno delle startup

La rassegna ‘The Bologna Gathering’ raccoglierà all’Opificio Golinelli, nelle giornate di domani e di venerdì, quaranta startup e scaleup del territorio con un alto potenziale di crescita, quaranta aziende dall’alto tasso di innovazione, e quaranta attori dell’ecosistema dell’imprenditorialità. L’evento dedicato al mondo della tecnologia "è una preziosa occasione per potenziare la capacità di innovazione del territorio metropolitano – sostiene Rosa Grimaldi, delegata alla promozione economica e attrattività internazionale, industrie culturali e creative, impatto tecnopolo –, attraendo in città alcuni dei principali fondi esteri intenzionati a investire in Italia e mettendoli in connessione con startup, imprese ed enti dell’innovazione. La collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per il nostro sviluppo economico". A dare maggiore lustro a questa edizione ci penseranno gli interventi di ospiti internazionali del calibro di Joe Zadeh, Alec Ross e George Coelho, l’investitore che ha contribuito alla quotazione in borsa di Yoox, il primo ‘unicorno’ (una startup privata dal valore di mercato di oltre un miliardo di euro) italiano e nato a Bologna. "Il territorio metropolitano di Bologna – aggiunge Grimaldi – ha una grande potenzialità nell’esprimere idee innovative, manca solo il tassello dei finanziamenti. Avere quindi l’attenzione di soggetti internazionali per noi è importante".

Oltre alle fasi di presentazione delle startup e dei fondi di investimento, durante la rassegna i partecipanti visiteranno alcuni luoghi di innovazione della città: il Tecnopolo Manifattura, il Mast, il museo Ducati e il competence center Bi-Rex. Dalle 12 di venerdì, all’Opificio Golinelli, ci sarà una sessione aperta al pubblico, fino a esaurimento posti. In questa sede verrà condiviso l’esito di una ricerca sui dati regionali e sulle tendenze dell’innovazione realizzata in collaborazione con il ‘Think Tank Tortuga’ e interverranno, tra gli altri, Stefano Bonaccini, presidente della Regione, il sindaco Matteo Lepore, e il già citato George Coelho.

Tra i sostenitori dell’iniziativa vi sono molti attori dell’innovazione del territorio, fra cui Art-Er, Città metropolitana, Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune, Fndx, Gellify, Intesa Sanpaolo, Bi-Rex, fondazione Golinelli, G-Factor, Cubbit e Future Food Institute. Il progetto è anche sostenuto dalla Regione nell’ambito delle azioni dedicate a startup internazionalizzazione. Quotidiano Nazionale - Resto del Carlino è media partner dell’evento.

Giovanni Di Caprio