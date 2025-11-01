Ecco Caluna, casa editrice per piccoli lettori

Nasce una nuova casa editrice italiana per bambini, svezzata all’ombra delle Due Torri. Si chiama Caluna Editore ed è stata fondata da Carlotta Gruppioni, 39 anni, imprenditrice e scrittrice bolognese che da sempre coltiva una profonda passione per la lettura, la scrittura e la formazione. Ecco che le sue due anime convergono in Caluna Editore, che domani alle 16 si presenterà alla città, alla libreria Giannino Stoppani, con il libro d’esordio ’La pallina di Natale’, albo illustrato scritto da Gruppioni e illustrato da Elisabetta Ragazzini. Il focus della nuova impresa sarà la narrativa per bambini e ragazzi (0-13 anni), ma promuoverà anche progetti di formazione ed educazione con l’obiettivo di introdurli nelle scuole, nelle aziende e nelle comunità locali, sostenendo i valori della cultura, della crescita, della condivisione e della formazione. La casa editrice ha già pronto un secondo titolo dell’autrice e lancia sui suoi canali social, Caluna Editore e Ipopote, la call per inviare storie da valutare.

Carlotta Gruppioni, come nasce Caluna, che è comunque un’avventura in un momento non facile per l’editoria?

"Nasce grazie all’incontro di vari fattori. Sono consigliere d’amministrazione di Sira Industrie, dove ho ricoperto vari ruoli, dalla parte operaia al commerciale, e negli ultimi anni mi sono occupata anche dei bilanci di sostenibilità, dei progetti che vogliono creare un ecosistema di valori che fa bene al futuro, bambini e ai ragazzi inclusi. Da un po’ di anni sono diventata mamma di Orlando e Olimpia e ho creato la pagina instagram Ipopote dove propongo lavori creativi e proposte di letture. Nel frattempo ho iniziato a scrivere e ho creato il mio primo album illustrato, ’La pallina di Natale’, con cui parte il viaggio di Caluna".

Che sentimenti, desideri ed emozioni racchiude una pallina di Natale e quindi anche la sua storia illustrata da Elisabetta Ragazzini?

"Nella pallina di Natale è racchiuso il sentimento di tutto ciò che per noi è stato speciale e quindi rimane, come quei profumi che senti e ti rimandano a qualcosa che hai serbato dentro di te. Momenti speciali, ricordi e anche desideri, sogni nel cassetto che ancora devono prendere il volo, emozioni che non sappiamo sempre esplicitare. La pallina di Natale del libro contiene tutto questo ed è una storia inventata che nasce da un errore".

Spesso le cose più significative nascono da errori e gli errori modificano la vita sovente in meglio.

"Qui è il vetraio di un piccolo paese di montagna a sbagliare e a creare una magia. Gli cade una goccia di vetro fuso sul pavimento e da lì si dipana la storia che diffonde la magia del Natale, con la complicità di una lucciola. Il primo effetto evocativo, la pallina lo esercita proprio sul vetraio, ma il mio messaggio è proprio per i bambini, che possono riempire la pallina coi ricordi più belli, facendo diventare l’oggetto un’emozione".

Ed è un po’ il concetto alla base del workshop di palline di Natale affiancato alla presentazione di domani alla Libreria Stoppani.

"Sì, perché l’idea della casa editrice è quella di proporre libri abbinati a un’attività manuale dove il bambino è protagonista. Tanto che nell’ultima pagina di ogni libro ho applicato a mano una pallina sagomata che si può staccare e decorare".