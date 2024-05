Ecco Ciampi: sfiderà Santoni alle elezioni

di Fabio Marchioni

Il centrosinistra ha scelto la propria candidata alle imminenti elezioni comunali di San Benedetto Val di Sambro: sarà Fabiana Ciampi a sfidare il sindaco Alessandro Santoni, in corsa per il terzo mandato. Ciampi, 56 anni, musicista e insegnante di tecnica e teoria della musica al conservatorio di Parma, è nata e risiede a San Benedetto dov’è consigliere uscente, in carica dal 2019, quando Santoni si affermò con oltre l’80% dei voti. Lo stile di Fabiana Ciampi è diretto, senza giri di parole: "Sono consapevole di essermi imbarcata in un’avventura difficile, ma lo faccio con entusiasmo, forte della collaborazione di una squadra molto qualificata. Fra i candidati consiglieri abbiamo Gianluca Stefanini, ex sindaco, poi Angelo Stefanini e Attilio Luccarini, entrambi già vicesindaco, tre persone che hanno frequentato a lungo il municipio. Di sicuro, nessuno potrà accusare la nostra squadra di scarsa competenza. La nostra lista è civica ma sostenuta dai partiti di centrosinistra".

Ciampi insiste molto sulla dimensione collettiva della sua compagine: "Crediamo di poter offrire ai cittadini una valida alternativa: da una parte Santoni, uomo solo al comando, dall’altra noi, un gruppo di persone pronto a lavorare insieme. In questi anni il sindaco è stato spesso sui social e sui giornali, meno in Municipio. I consigli comunali sono diventati molto brevi, le consulte abolite. I problemi del territorio però ci sono ancora". Concretezza è un termine che ricorre spesso nelle parole della candidata: "I marciapiedi, le piazzette e anche la "pancona" turistica sul lago di Castel dell’Alpi vanno bene, però le persone hanno bisogno di spazi di aggregazione, di affitti meno cari. Le inaugurazioni, da sole, non bastano". Molto nette anche le parole sul futuro: "Noi vogliamo cambiare, non perché ciò che ha fatto Santoni sia tutto sbagliato, però occorre affrontare i problemi: servono strutture per i giovani e iniziative e servizi a favore degli anziani, sempre più numerosi sul territorio. La mia professione mi porta naturalmente a parlare di cultura, intesa non come orpello ma come leva di sviluppo, anche economico, del territorio".

E, neanche a dirlo, la cultura e la musica ricorrono nel primo gesto che Fabiana Ciampi vorrebbe compiere da sindaco: "Vorrei organizzare un bel concerto che coinvolga tutti, a partire dai giovani, proprio per dare una prima dimostrazione di ciò che può fare la cultura se si è disposti a investirci seriamente. Sono certa che sarebbe un potente antidoto allo spopolamento del territorio".