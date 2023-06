Ecco come cambia il mondo del giornalismo

"Bisogna distinguere ciò che è giornalismo da ciò che non lo è". Così Silvestro Ramunno, presidente dell’Ordine dei giornalisti, in apertura della presentazione del volume ’Il Medium siamo noi’, firmato da Giampiero Moscato e realizzato in collaborazione con Francesco Monti e Tommaso Romanin. Un manuale che riflette sull’importanza dello studio e della preparazione didattica che deve esserci dietro al giornalismo di qualità, minacciato dalla fluida promulgazione di notizie sulle reti virtuali. Il titolo "allude al fatto che siamo tutti potenzialmente giornalisti – spiega Moscato –. La novità ha stravolto le regole dell’informazione. C’è maggiore libertà di espressione, ma è un pericolo: i potenti possono non rispondere alla stampa, e pubblicare sui loro canali. C’è bisogno di una nuova forma di mediazione di massa". Il manuale si ispira al lavoro compiuto dal master in Giornalismo dell’Alma Mater, diretto da Fulvio Cammarano, moderatore dell’incontro. "Nel testo emerge il lavoro del master con i praticanti, perché il giornalismo è un lavoro collettivo", afferma Tommaso Romanin. Il libro riflette sull’impatto che hanno avuto gli ultimi anni. "Con la pandemia ci siamo trovati di fronte a un deficit di cultura scientifica all’interno della società e della professione – evidenzia Francesco Monti –. L’approccio dei media ha generato dei mostri. Si deve partire con un bagaglio solido". All’evento, anche un videomessaggio di Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale. "È un libro importante per chi vuole affacciarsi alla professione e anche per chi è già professionista – conclude Pini –. È un manuale che può essere una guida nel difficile e faticoso sentiero della professione e soprattutto ci indica un’etica: a un giornalista viene chiesto di dire la verità. Ci sono molti modi per essere giornalisti, ma il punto del vero è imprescindibile".