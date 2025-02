Ecco CoopAbitare, affitti a canone ’tutelato’

A Bologna e nella sua area metropolitana nasce CoopAbitare, una cooperativa nata per offrire stabilità ai proprietari immobiliari, spesso penalizzati da morosità, difficoltà di gestione e affitti pagati in ritardo, e per dare nuovo slancio al mercato delle locazioni. "La cooperativa si propone di aiutare concretamente i proprietari e di rimettere sul mercato l’11% di immobili attualmente sfitti in città, nonostante l’elevata richiesta", spiega Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare e ora presidente della cooperativa. Il modello di CoopAbitare si basa su una gestione cooperativa che coinvolge direttamente i soci-proprietari: "Chi aderisce affida il proprio immobile alla cooperativa, che si occupa poi della sublocazione. Se l’inquilino smette di pagare – prosegue Zanni – la cooperativa garantisce comunque al proprietario il pagamento regolare dell’affitto, a canone concordato, sollevandolo da qualsiasi rischio. Oltre a ciò, il proprietario riceverà a fine anno ristorni e dividendi derivanti dagli utili della cooperativa stessa, una volta dedotte le spese di gestione". I benefici non si fermano qui: CoopAbitare si occuperà della gestione completa della proprietà, sollevando i soci da ogni incombenza.Dalla manutenzione ordinaria alle eventuali pratiche di sfratto, tutti i costi e gli aspetti operativi saranno a carico della cooperativa. "Dalla tinteggiatura ai piccoli guasti, fino alla gestione delle relazioni condominiali, tutto sarà seguito da noi", spiega Valerio Racca, presidente di Confabitare Cuneo e ora direttore generale della cooperativa. "Puntiamo molto sul dialogo con gli inquilini, organizzando incontri periodici per prevenire eventuali problematiche." Per gli stessi locatari, i vantaggi sono altrettanto significativi: canoni calmierati, massima trasparenza e standard abitativi dignitosi. L’iniziativa predilige alloggi di medio-grandi dimensioni, meno adatti all’affitto breve per via dei costi di gestione più elevati. Gli immobili saranno destinati a famiglie, lavoratori e studenti, per rispondere alle esigenze sempre più diversificate della città. "Accompagneremo i proprietari in un sopralluogo per valutare al meglio il valore e la massimizzazione dell’immobile. Ovviamente, saranno sempre loro a decidere a quale categoria affittare", aggiunge il direttore generale. "Partendo da Bologna", concludono Zanni e Racca, "punteremo a estendere il modello in tutta Italia".