"Ecco cosa si deve fare durante le calamità"

"Ma voi volontari salvate le persone?". "Nei giorni scorsi è caduta molta pioggia e il fiume vicino a casa mia era in piena: hai salvato qualcuno?". Queste alcune delle domande che gli studenti hanno rivolto ai volontari della Protezione civile di San Giovanni in Persiceto nell’ambito del progetto nazionale proposto dal ministero dell’Istruzione e del merito ’Io non rischio scuola’ e su indicazione della Protezione civile Emilia Romagna.

I volontari della Protezione civile hanno dato vita nelle scuole del territorio a una serie di incontri coi ragazzi delle scuole primarie e medie inferiori dell’Istituto IC2. A Decima hanno incontrato le primarie della scuola paritaria Sacro Cuore. I laboratori proposti e condivisi con gli insegnanti hanno permesso ai ragazzi di apprendere i comportamenti da tenere in caso di calamità. Come mettersi in sicurezza, aiutare le persone in difficoltà, mettere in salvo gli animali e proteggere l’ambiente. "L’iniziativa – spiega Fabrizio Grazia, presidente della Protezione civile di Persiceto – ha avuto l’obiettivo di far conoscere la differenza fra pericolo e rischio, il significato di protezione e volontario, alluvione e terremoto, giocando con i ragazzi senza creare allarmismo".

Uno studente ha raccontato: "Mio nonno mi ha detto che durante l’alluvione del 1966 ha portato in salvo animali e aiutato molte persone…". E ancora: "Mio papà e mia mamma hanno detto che sì, c’è stata una forte scossa di terremoto nel 2012. Ma non hanno saputo dire altro e non essendo stati toccati dal sisma non se ne sono occupati...". "La linea del tempo a disposizione dei ragazzi – continua Grazia – è spesso tracciata dalla generazione dei nonni, saltando completamente quella dei genitori. Conoscere le criticità del territorio in cui si vive, sapere in quali punti di raccolta recarsi in attesa dei soccorsi quando si deve abbandonare la propria abitazione anche solo per qualche giorno, è la base del vivere insieme". "Ne ho parlato ai miei genitori – ha affermato una studentessa – che non sapevano cosa fare in caso di allagamento. Glielo ho spiegato e adesso anche loro sono più consapevoli".

"Queste – aggiunge il presidente – sono le frasi più belle che i ragazzi hanno riportato e che rendono onore al nostro impegno. Il coinvolgimento di un ragazzo raggiunge sempre anche la famiglia e quindi le buone pratiche iniziano a circolare". "Gli studenti – prosegue Grazia – sono stati molto attenti, hanno raccontato e hanno percepito immediatamente quello che, come volontari, cerchiamo di trasmettere. Ci hanno chiesto di ritornare per ragionare insieme su casi realmente accaduti e quali azioni abbiamo messo in campo per aiutare chi ha avuto danni".

Pier Luigi Trombetta