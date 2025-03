"Ecco cos’è il bilancio d’impatto". Il corso per potenziare le aziende

All’interno della Fiera del lavoro organizzata dal FaLab dell’Unione Reno Galliera, si terrà il seminario ’Bilancio di impatto: misurare e comunicare il valore sociale d’azienda’, in programma martedì 25 marzo alle 11.45 alla Biblioteca comunale Natalia Ginzburg di Castel Maggiore. L’appuntamento si rivolge alle aziende che desiderano approfondire il tema del bilancio di impatto come strumento strategico per misurare e comunicare il valore sociale ed economico generato dalle proprie attività. Insieme a Impronta Etica, si esploreranno pratiche di misurazione e rendicontazione dell’impatto, con l’obiettivo di integrare questi strumenti nei modelli di business aziendali. Attraverso casi concreti e metodi pratici, il seminario offrirà spunti utili su come il bilancio di impatto possa contribuire a rafforzare la reputazione aziendale, attrarre nuovi talenti e favorire processi decisionali più consapevoli, generando valore condiviso all’interno e all’esterno dell’organizzazione.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione compilando il modulo online disponibile al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqv1l6p4rQ_wKprtZ81DpcTCPFZEmTIqqvdPBwns-2xJjf1w/viewform?usp=sharing.

Per ulteriori informazioni si può contattare il FaLab Unione Reno Galliera per mail a falab@renogalliera.it o per telefono allo 051 8904821. FaLab è un Hub dell’Innovazione e dell’Inclusione dedicato alla formazione e all’interazione tra imprese, startup, aspiranti imprenditori e imprenditrici, coworkers, enti del terzo settore e cittadini. Uno spazio aperto al territorio con sede a Castel Maggiore e rivolto a tutti i cittadini e a tutte le cittadine dell’Unione Reno Galliera. FaLab è un luogo di formazione e contaminazione in grado di facilitare l’attivazione di una cultura all’innovazione sull’intero territorio. Collaborazione, cooperazione e co-progettazione sono i concetti alla base dell’Hub.