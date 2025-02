Ecco Cronisti in classe. Penne in mano, si parte. Studenti in prima linea per l’informazione

Articoli, interviste e approfondimenti. Ancora, sondaggi, inchieste e indagini. Il lavoro del cronista, fondamentalmente, ma nelle mani e soprattutto nelle penne degli studenti e delle studentesse delle scuole secondarie di primo grado e di alcune classi delle scuole primarie. Il mondo dell’informazione torna nuovamente nelle aule scolastiche bolognesi, grazie a una nuova e imperdibile edizione di Cronisti in Classe, il campionato di giornalismo promosso da il Resto del Carlino, sostenuto da una ricca squadra di sponsor: ad affiancare il nostro quotidiano, ci sono Confartigianato, Conad Toscana, Emil Banca, Rekeep, Gran Reno, Centergross e Campa.

L’iniziativa giunge alla 23esima edizione, ormai una tradizione consolidata sia per il quotidiano della città sia per gli allievi e le allieve che, fino al mese di maggio, indosseranno i panni dei cronisti. Come? Ideando, scrivendo ed elaborando una pagina intera di giornale che verrà pubblicata sull’edizione della cronaca locale. Il campionato scalda i motori e, a partire da martedì, una volta a settimana, i lettori potranno leggere e visionare due pagine preparate dagli adolescenti delle scuole medie e quelle di alcune classi degli istituti elementari delle Due Torri. Al loro fianco in questo viaggio immersivo nel mondo dell’informazione, i docenti tutor, che sosterranno i giovani lettori del domani e i piccoli cittadini del presente nel racconto dell’attualità e delle sfide del futuro.

Le pagine saranno disponibili non solo sul giornale cartaceo, ma anche su un sito web dedicato, dove potranno essere votate. Insomma, è tutto pronto per dare il via alla nuova edizione del progetto, a partire dai giovani, che da mesi, insieme con i loro insegnanti, stanno pensando e mettendo a punto i loro testi, arricchiti da foto e disegni che ‘impacchetteranno’ la pagina di giornale. Tanti i temi caldi che stanno particolarmente a cuore ai nostri giovani, che con questa iniziativa guardano al mondo degli adulti, da cui spesso e ingiustamente sono tagliati fuori, donando ai lettori la loro visione da adolescenti, ma da cittadini attivi della nostra quotidianità.

Dalla tutela dell’ambiente all’impronta green, senza mai dimenticare l’integrazione sociale e l’impegno per i più fragili e i buoni esempi di volontariato, fino alle storie delle persone migranti e ai riflettori puntati sulle emergenze giovanili, gli studenti e le studentesse tratteranno a tutto tondo gli argomenti più caldi e pungenti della nostra società. Senza timore, racconteranno anche di episodi e fenomeni di cronaca nera e dell’importanza dell’educazione e dell’istruzione, facendo emergere, tramite le loro parole, quali sono le sensibilità su cui gli adulti devono dare e concedere attenzione.

Un’esperienza, quella di Cronisti in Classe, che permette ai ragazzi non solo di sperimentare il ruolo del cronista, ma dà loro la grande e immensa possibilità di essere ascoltati, letti e compresi, grazie al potente mezzo della comunicazione, quella vera e sana.