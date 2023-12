Ecco ’Dance plus final’ tra hip hop e street jazz

Arriva a Bologna la seconda edizione di ’Dance plus final’, evento conclusivo del circuito nazionale ’Dance plus’, che avrà luogo, con il patrocinio del Comune e con il sostegno di Bper banca, a Fico Eataly World l’8 dicembre. Il progetto di street dance nasce con l’obiettivo di promuovere lo scambio, la condivisione e la comunicazione tra i giovani ballerini di tutta Italia, e nel corso del 2023, ha dato vita a una serie di eventi di danza, tra hip hop, house e break, che ha toccato ben dodici città in tutta Italia, dando la possibilità a 6.800 ballerini di confrontarsi ed esprimere il proprio talento. La tredicesima, e conclusiva, tappa sarà quella bolognese. L’evento si apre alle 11.30 con 7 workshop offerti gratuitamente da ’Dance plus progetto edu’ a 350 ragazzi. Allo steso orario avrà inizio anche una serie di sfide, i ’battles’, di freestyle, mentre dalle 14.30 ci sarà la possibilità di assistere alle gare tra diverse crew all’interno del ’Fairplay choreographic contest’, dove verrà quindi assegnato il ’Premio speciale Fairplay’, offerto dalla Fondazione Carisbo. La giornata si concluderà con la finalissima del ’Premio Speciale Respect’ che verrà assegnato alla ballerina vincitrice tra le finaliste qualificatesi nel corso degli eventi. È possibile prendere parte all’evento acquistando i biglietti sul sito di ’TicketSms’.

Rebecca Di Gregorio