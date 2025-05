"Ecco gli stili di vita che tutelano la salute"

Tutelare la salute e stimolare la prevenzione gli obiettivi al centro della prima edizione de ‘L’OzZaino dell’Emilia’, la manifestazione dedicata alle buone pratiche socio sanitarie in programma da domani al 16 giugno: quattro incontri aperti al pubblico, totalmente gratuiti, dove saranno presenti esperti, professionisti e associazioni. Tra gli ospiti che parteciperanno ai vari incontri la parlamentare Giulia Pastorella e l’assessora regionale al Welfare, Isabella Conti. Un progetto del Comune realizzato in collaborazione con l’Azienda Usl di Bologna – distretto socio-sanitario Savena Idice che punta a fornire informazioni importanti legate alle salute: un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del benessere personale e collettivo, per stimolare una maggiore consapevolezza ma anche un dibattito sulle terapie con cannabinoidi medici oltre ad approfondire i vari aspetti che caratterizzano i caregiver, così come l’importanza della prevenzione dermatologica.

Il calendario degli eventi parte domani alle 18.30 con la presentazione del libro di Marica Gaudio ‘Tu Vedrai’ al parco della Resistenza. Si prosegue l’8 maggio col Caregiver Day: eventi e azioni per sostenere i caregiver familiari, alle 15 nella Sala polivalente l’Abbraccio, mentre il 23 maggio alle 18.30 è in programma ‘Luce Giusta’, un incontro di prevenzione dermatologica sui rischi da esposizione UV al parco della Resistenza. A chiudere la manifestazione sarà l’incontro divulgativo sulla terapia con cannabinoidi medici tra scienza e accessibilità ‘Cannabis Forward’, in piazza del Municipio il 16 giugno alle 18.30. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno nella sala del Consiglio in municipio.

"Il titolo del progetto gioca con la parola zaino, un oggetto simbolo di strumenti, esperienze, diritti e relazioni, e Ozzano dell’Emilia, territorio caratterizzato dall’impegno nel costruire una comunità consapevole e attenta al benessere di tutte e tutti – sottolinea l’assessore alla Sanità, Giovanni Catrini –. L’OzZaino dell’Emilia è la metafora di un percorso collettivo dove prevenzione, informazione e cittadinanza attiva diventano strumenti essenziali di una nuova cultura della salute pubblica. Questo calendario non è solo una serie di eventi, ma una micro-progettazione sociale diffusa, capace di costruire capitale umano, reti di prossimità, empowerment comunitario. Come nelle migliori pratiche di europrogettazione, abbiamo immaginato la salute come un processo dinamico, partecipato, capace di camminare accanto alle persone, nei luoghi di vita quotidiana".

Zoe Pederzini