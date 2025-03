Ecco i ‘Di-segni di non amore’. Gli studenti premiati in Questura

Vedere la violenza di genere con gli occhi dei ragazzi. E, attraverso l’espressione artistica, permettere loro di raccontarla. "Perché le parole non sempre comunicano quello che si ha dentro. L’arte, invece, è un linguaggio dell’anima", ha detto il vicario del questore Amedeo Pazzanese presentando le tre opere sul podio del concorso organizzato dalla Questura e dedicato alle scuole medie, ‘Di-segni di non amore’. A piazzarsi sul primo gradino Gioia Okoloafor, della 3 B dell’istituto Rita Levi Montalcini, con ‘Inter-rotta – Come sono non è come mi vedi’; seconda classificata Anita Marchesi, della 3 D dell’Ic Cavour di Minerbio, con ‘Contro la violenza non bastano i cerotti’; al terzo posto Riccardo Cinti, Morgana Elmi, Francesco Messalin, Giacomo Calzati e Alice Casanova, della 3 A dello stesso Ic di Minerbio, con ‘Wheresoever she was, there was Even’. Ai vincitori sono stati donati zaini della polizia e pergamene.