La lunga caccia del re dei tartufai
Bologna
Ecco i predoni dei corrieri. Nel furgone scarpe e vini
6 ott 2025
NICOLETTA TEMPERA
Cronaca
Ecco i predoni dei corrieri. Nel furgone scarpe e vini

La Squadra mobile di Padova ha seguito i due ladri fino a Bologna, poi gli arresti. Nel Doblò avevano merce per 10mila euro, comprese casse di champagne.

Dalla perquisizione del Doblò sono state trovate 78 paia di scarpe

I predoni dei furgoni, appassionati di vino, champagne e abiti firmati, sono finiti in manette. La Squadra mobile di Padova ha arrestato l’altro giorno, in pieno centro a Bologna, due cileni di 57 e 55 anni, irregolari e senza fissa dimora, sorpresi in flagranza mentre mettevano a segno l’ennesimo furto su di un furgone di un’azienda di consegne. I due rispondono anche della ricettazione di altra merce, tra cui scarpe firmate, champagne e vino, rubati ad altri corrieri sempre in città, per valore complessivo circa 15mila euro.

I due arrestati sono infatti ritenuti autori di altri furti simili, tra cui uno avvenuto il 10 settembre scorso in centro a Padova, dove erano stati rubati contenitori di abbigliamento ed accessori di marca per circa 30mila euro ai danni di un altro spedizioniere, mentre era intento a scaricare materiale a un negozio di articoli firmati. Gli investigatori avevano individuato il veicolo usato per trasportare la merce trafugata ai corrieri in centro a Padova, un Fiat Doblò bianco, intestato a un prestanome. Il mezzo, con a bordo i due sospetti, è stato quindi intercettato giovedì a Bologna. Hanno quindi iniziato a seguirlo fino a un’area di parcheggio pubblico e hanno poi pedinato i due soggetti: uno indossava una divisa da corriere e aveva al seguito un carrellino portapacchi, mentre l’altro faceva da palo. Il finto fattorino si è avvicinato a un furgone, lo ha aperto e ha portato via alcuni scatoloni, tornando al proprio mezzo; i due hanno quindi continuato a ‘perlustrare’ il centro in cerca di altri furgoni. I poliziotti a quel punto sono intervenuti e li hanno bloccati. Dalla perquisizione del Doblò sono state trovate 78 paia di scarpe, per un valore commerciale di circa 10mila euro, una ventina di bottiglie di champagne da 700 euro e profumi e prodotti estetici per circa 4mila euro, restituite ai negozi destinatari. Sono stati trovati anche arnesi da scasso e un jammer, un disturbatore di frequenza per bloccare le chiusure dei veicoli con chiavi elettroniche. Il 57enne era già stato arrestato più volte in concorso con il complice per furto aggravato e ricettazione in varie città del nord Italia, tra cui Milano, Cremona e Bolzano dal 2019. Dopo la direttissima, per entrambi il gip ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel quartiere milanese in cui hanno riferito di abitare e l’obbligo quotidiano di firma.

