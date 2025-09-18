Ecco il Barbarossa, un tuffo nel Medioevo

La leggenda del Barbarossa riprende vita per le strade di Medicina da domani a domenica. Il Castello è pronto ad aprire le porte e accogliere l’Imperatore Federico I di Svevia, il Barbarossa, nella 35esima edizione della festa medicinese per eccellenza. La rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, ritorna in tutto il suo splendore patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Città Metropolitana di Bologna.

L’evento rientra anche nel progetto di valorizzazione del territorio ’Terre & Motori’ promosso da Con.Ami. Durante il fine settimana, il centro storico si immergerà in una magica atmosfera medioevale grazie ai circa duemila figuranti che ravviveranno le piazze e le vie. Tra gli appuntamenti principali: la Caursa dal dog e tri, il Palio della Serpe, la Cena Imperiale e il grande Corteo Imperiale. Quest’anno si svolgerà anche un importante momento di approfondimento storico e di grande rilievo accademico, la conferenza: "Pillio da Medicina, giurista e docente al tempo del Barbarossa". Nei tre giorni, i visitatori potranno gustare le specialità del territorio e perdersi nei percorsi tematici fra odori e sapori; arte e mestieri antichi; magie e colori; giochi e musica. In ogni angolo della città musici, giocolieri, tamburi, streghe e cantastorie allieteranno gli ospiti.

Il programma completo è sul sito del Comune. Enrico Caprara, assessore comunale alla Cultura, spiega: "Anche quest’anno i medicinesi si sono preparati per accogliere come merita l’Imperatore Federico Barbarossa. Da mesi i diversi gruppi che animano la festa attendono con trepidazione questi tre giorni intensi in cui possono dimostrare l’affetto per la loro città, il legame alla loro storia e la voglia di accogliere i numerosi visitatori che partecipano ogni anno. Nel corso di questa edizione approfondiremo la conoscenza di un medicinese illustre: Pillio da Medicina, importante giurista vissuto al tempo del Barbarossa".

Gli fa eco Simona Zullo, presidente della Pro Loco: "Ogni anno, quando l’estate comincia a cedere il passo ai venti di settembre, qualcosa si risveglia nel cuore di Medicina. Una scintilla, all’inizio appena percettibile, si accende negli sguardi, nei gesti, nelle parole sussurrate tra le vie antiche del borgo. In questi giorni, non fingiamo il Medioevo. Lo abitiamo. Lo cerchiamo nei dettagli, negli odori di cibo che salgono dai cortili, nelle risate che si mescolano alle urla di battaglia, nei costumi che diventano pelle, nei racconti che tornano a farsi veri". Perché, chiude Zullo, "c’è una verità profonda in tutto questo: che nel rievocare, ci ritroviamo. Ci riconosciamo e forse, diventiamo migliori. Perché c’è qualcosa di straordinario nel voler essere parte di una storia più grande, nel costruire insieme una leggenda che non è solo memoria, ma respiro, identità e promessa".

Zoe Pederzini