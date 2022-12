Ecco il canale Telegram della polizia locale: segnalati incidenti e ingorghi stradali

I circa 80 chilometri quadrati che compongono il Comune di Grizzana Morandi sono coperti da un servizio in più. La polizia locale dell’amministrazione guidata dal sindaco Franco Rubini (foto) ha allestito un canale telegram che informa i cittadini sulle condizione della viabilità e su eventuali lavori che potrebbero creare problemi alla circolazione. In questo modo chi deve muoversi può conoscere lo stato delle strade, compresi i disagi causati da neve o incidenti lungo il tracciato. Non sarà, invece, possibile fare segnalazioni di stretto interesse per la polizia locale, per quali resta la valida la casella di posta elettronica. Con la chiusura del ponte di Sasso Marconi e, più in alto, della frana tra Vado e Rioveggio, questo Comune ha registrato un aumento importante del traffico; il suo attraversamento è diventato un percorso alternativo valido per chi vuole evitare il passaggio a livello di Sasso Marconi e altri imbottigliamenti tra Borgonuovo e Casalecchio

m. s.