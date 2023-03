Ecco il Consiglio dei ragazzi Matteo è il nuovo sindaco

Si è tenuta ieri sera nella sala del consiglio del municipio di San Benedetto Val di Sambro la nuova elezione del consiglio comunale dei Ragazzi. Un progetto partito nel 2014 e che insieme alla collaborazione con le scuole delle diverse età si è consolidato al punto che da quest’anno è stato esteso a tutto l’ambito dell’Istituto Comprensivo, coinvolgendo così anche gli adolescenti dei comuni di Camugnano e di Castiglione dei Pepoli.

"Voglio fare i complimenti – spiega il sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni - a tutti i ragazzi che hanno deciso di impegnarsi in questo progetto. Si tratta di una iniziativa che consente ai valori ed all’educazione civica di tornare centrale nel cammino formativo dei nostri ragazzi, sia come studenti che come persone. Inoltre dalla loro discussione potrebbe arrivare un contributo su temi molto delicati che oggi giorno investono sempre più gli adolescenti e che, come tali, non possono essere sottovalutati, dando loro la possibilità , qualora ce ne fosse bisogno, di manifestare nei modi che più si addicono loro alcune dinamiche che potrebbero essere più difficilmente visibili agli adulti".

Il progetto si è fermato solo durante il periodo della pandemia, poi è stato prontamente ripreso poiché ritenuto importante proprio perché dà agli studenti delle scuole la possibilità di avere un luogo istituzionale dove potersi riunire per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole, e soprattutto iniziare a comprendere cosa significa collaborare nel prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio, cercando soluzioni a problemi che riguardano loro e la loro comunità, impegnandosi sotto la costante guida degli insegnanti. La prima uscita ufficiale della "nuova Amministrazione" è prevista per il 25 Aprile, quando i giovani amministratori prenderanno parte alle commemorazioni previste in occasione della Festa della Liberazione. Questo l’elenco dei consiglieri eletti: Matteo Faldini (sindaco), Manuel Rondelli (vice sindaco), Stefanini Margherita, Barbieri Franco, Galli Giorgia, Venturi Zoe, Santarini Simone, Lumini Elena, Borelli Manuel, Zanotti Nicole, Stefanini Giosuè, Giuffrida Emma, Cavalieri Gregorio, Ribas Gabriele Machado, Naldi Matteo, Gargan Virginia, Ferro Marco, Milici Desirè, Mazza Melissa.

Massimo Selleri