Ecco il Cosmoprof. Viabilità stravolta

Tra oggi e domenica 24 marzo sono attesi oltre 250 mila visitatori per la 55a edizione del Cosmoprof. La viabilità in zona Fiera sarà dunque inevitabilmente molto congestionata. Per questo l’Amministrazione, dopo diversi incontri di un tavolo tecnico a cui hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti (Fiera, Tper, Autostrade, Polizia Locale), ha deciso di attuare alcune modifiche alla viabilità.

In particolare, per ridurre il flusso del traffico privato nell’area dove è presente il cantiere del tram, sull’asse viale Europa/viale della Fiera in direzione centro, verrà istituito l’obbligo di svolta a destra ai veicoli che si immettono da via Michelino, con l’eccezione del bus Tper 35, che potrà svoltare a sinistra da via Michelino verso via della Fiera in direzione centro, mantenendo così inalterato il suo percorso ordinario.

In accordo con Autostrade, verranno chiuse le rampe della tangenziale dell’uscita 8 che immettono in viale Europa, direzione centro città tra le 8 e le 10 e tra le 17 e le 19. E’ prevista la chiusura al traffico privato di piazza Costituzione