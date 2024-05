Ecco il Fior di Fiera: l’appuntamento si amplia tra musica e banchetti

Domani arriva a Baricella il Fior di Fiera. La classica fiera che arriva tutti gli anni la seconda domenica di maggio quest’anno appare completamente rinnovata, a cominciare da via Roma dove troverete i banchi dei creativi e con i deejay locali che faranno tanta musica dance anni ’80 e ’90 per tutta la giornata.

Fra gli eventi più interessanti c’è "Pertini in fior di festa", dove in piazza Pertini ci sarà nel pomeriggio uno spettacolo comico di Dondarini e Dal Fiume oltre a tanta musica dj set e il concerto della band SH oltre a tanto da mangiare e bere.

Mentre in piazza Carducci alle 16 ci sarà il concerto della corale VignoninCanto una formazione di 30 elementi che spazia dalla musica folkloristica ai gospel, e in contemporanea ci sarà un workshop di infiorata artistica dal titolo "infior di fiera" con il coinvolgimento dei giovani del territorio nell’ambito del progetto "Youz to younger".

Poi il mercato contadino, ambulanti, laboratori teatrali, stand gastronomico al parco della resistenza con musica dj e tante associazioni sportive. Poi torneo di padel, mostre d’arte, educazione cinofila in via Roma, mercatini di beneficenza, giostre per i più piccoli e tanto altro.

"Non andate al mare, passate una domenica diversa, vi aspettiamo tutti domani a Baricella", dicono gli organizzatori.