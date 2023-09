Ecco il Museo del basket. Sarà pronto in primavera. L’invito a Vanessa Bryant

Non c’è ancora una data precisa, ma il periodo, quello sì. Il Mubit, il museo del basket, che avrebbe dovuto essere inaugurato nel 2021 (ipotesi paventata prima della pandemia Covid), sarà pronto in primavera. E c’è un sogno-suggestione: quello di portare a Bologna, Vanessa Bryant, la vedova di Kobe, la cui tragica scomparsa venne ricordata dalle vetrate del PalaDozza.

Mubit, con il suo carico di novità, di idee e qualche cambiamento di indirizzo rispetto a quello che era stato il progetto iniziale. L’angolo del PalaDozza prescelto è quello tra Piazza Azzarita e via Calori: confermata la terrazza, che servirà per ospitare eventi. Ma per il momento accantonata l’idea di creare un piccolo playground a cielo aperto. Progetto cambiato perché i costi, nel frattempo, sono lievitati. E ai costi del Mubit contribuiranno l’amministrazione comunale e la Regione Emilia-Romagna che ha stanziato un milione di euro.

"Sarà il luogo della comunità del basket", dice il sindaco Matteo Lepore che, con il cappellino da cantiere, illustra l’angolo del salotto buono della città.

"La piattaforma principale sarà il basket, ma non ci precludiamo ad altri sport. E – aggiunge, ammiccando al ceo della Virtus, Luca Baraldi – saremo pronti a ospitare tutta la comunità dei canestri quando la Virtus ospiterà la final four di Eurolega".

Ingresso da Piazza Azzarita, ascensore (o anche scale) per raggiungere la terrazza che diventerà un luogo panoramico. O anche un punto dove Virtus e Fortitudo potranno celebrare i loro trionfi, con i tifosi sparsi ai loro piedi, tra Piazza Azzarita e via Calori. L’idea è quella di ospitare mostre – si comincerà con la Nazionale – che abbiano una durata di 6-8 mesi. Ampie vetrate con i giganti dei canestri e un ingresso simile a uno spogliatoio di basket, con le panchine per sedersi e sistemarsi.

Uno spazio dedicato alla vendita dei gadget, cimeli, ma non solo. Storie da raccontare e una galleria emozionale che, magari, prenderà i colori del club o della nazionale alla quale sarà dedicata la personale. E se la terrazza sarà il punto panoramico per eccellenza, la visita, della durata di un’ora, proseguirà negli angoli culto del PalaDozza.

Impianto inaugurato nel 1956 perché in Sala Borsa, quando c’erano le riunioni di boxe, si faceva a cazzotti più fuori (per entrare) che sul ring. Pensato inizialmente per il pugilato, e di fatto progetto pilota per l’impianto romano che ospitò i Giochi Olimpici del 1960, ma diventato il cuore pulsante di Basket City. "Anche se qui ci sono stati il tennis, i grandi concerti e i convegni di partito", aggiunge Lepore. Il sindaco ringrazia il lavoro di Bologna Welcome e del consigliere Mattia Santori. E tra le idee, infine, nei giorni delle partite c’è l’eventualità di chiudere al traffico sia la piazza sia le vie limitrofe, come accade per alcune strade nei T-Days. Per creare un contenitore ancora più ampio e qualificare ulteriormente.