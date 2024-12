Ecco il presepe a palazzo D’Accursio: "Nel segno della pace"

Dall’Apocalisse alla speranza. Il tema del presepe nel cortile di palazzo d’Accursio parte da una istantanea sul mondo, dove si combatte una guerra mondiale a pezzi, e traccia l’unico orizzonte possibile: una pace che non abbia il sapore di una tregua armata, ma di una vera convenza tra popoli. "Il mio pensiero – ha detto il sindaco Matteo Lepore – va alla Siria: spero che presto le persone non debbano più temere e si possano sentire libere e al sicuro. Per avere la pace bisogna volerlae noi la vogliani". Ad accompagnare l’inaugurazione della Natività, realizzata da Luigi Mattei e da Elisabetta Bertozzi, il piccolo coro dell’Antoniano. "Devo ringraziare il sindaco – le parole del cardinale Matteo Zuppi –, ma oggi è per le parole sulla Siria. C’è una persona che là è stata rapita da 10 anni: il padre gesuita Paolo Dall’Oglio, speriamo di riabbracciarlo presto. Una storia che fa capire cosa è il presepe:è quella della bambina 11 ore in mare per sfuggire dalla guerra. Gesù viene in queste tragedie per stare con noi e indicarci la via".

Massimo Selleri