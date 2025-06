Ecco il tragitto della tappa

L’approdo finale è in piazza Bracci, ma la festa riguarderà altre strade di San Lazzaro. La carovana della 1000 Miglia, infatti, ’entrerà’ da via Fratelli Canova, per poi passare in via Repubblica e concludersi nell’area del mercato, dove avverrà il controllo orario ufficiale. Le auto si sposteranno lungo via San Lazzaro poi arrivare in piazza Bracci (le prime auto sono attese verso le 20).

Il giorno dopo, mercoledì 18 giugno, tutte le vetture si sposteranno alla volta di Roma per la seconda tappa della corsa, attraversando viale Europa a Bologna: da qui passeranno sulla tangenziale Nord, viale Cavina, viale Lungosavena e via del Dazio, per poi immettersi sulla SS65 in direzione Futa. E, soprattutto, direzione Prato.

Sarà presente anche l’associazione Donatorinati della polizia, con una speciale Lamborghini per sensibilizzare sulla donazione del sangue.