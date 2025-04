Ecco la casa dell’agricoltura sociale. Da antica stalla a Fattoria del dono

Un nuovo spazio di condivisione per le esperienze legate alla terra: è stata inaugurata la ’Fattoria del dono’, lo spazio dedicato all’agricoltura sociale e alla cura delle relazioni. Alla cerimonia a San Lazzaro hanno partecipato tanti cittadini. Dopo il taglio del nastro della struttura è stata offerta una piccola merenda con prodotti bio e a km zero, mentre adulti e bambini hanno potuto partecipare ai laboratori organizzati dalle realtà sociali che gestiscono la Fattoria. "La Fattoria del dono è un luogo rigenerato e di rigenerazione, dove si sperimenterà un nuovo modo di fare agricoltura con una forte impronta sociale in linea proprio con quello che è lo spirito che ha permesso alla Fattoria di poter nascere – ha detto la sindaca Marilena Pillati –. Non smetteremo mai di ringraziare, infatti, la signora Stella Corazza che grazie alla sua donazione al Comune ha permesso che tutto questo potesse prendere vita. Oggi la Fattoria del dono è un luogo dove far crescere e consolidare esperienze che fanno riferimento a un modello alternativo e sostenibile di sviluppo locale, promuovendo stili di vita e modelli di consumo consapevoli, insieme a delle relazioni inclusive e solidali".

La storia della Fattoria del dono inizia nel 2021 quando la signora Stella Corazza donò al Comune di un complesso di edifici rurali con corte e due porzioni di terreno di circa 10 ettari di estensione lungo la via Scuole del Farneto, nei pressi della rotonda di via Palazzetti. Quello che era una stalla e un fienile, grazie a un finanziamento regionale di 780mila euro del bando per la rigenerazione urbana, è stato portato a nuova vita e affidato a un raggruppamento di realtà sociali del territorio (Campi Aperti, Deafal, Città Campagna e Agriverde) per far nascere un agri-parco e una fattoria di comunità dove sperimentare pratiche di agricoltura sostenibile, orientare a stili di vita alimentari consapevoli, promuovere un’economia locale, fare rete tra comunità, terzo settore e operatori agricoli, attivare processi di inclusione sociale e iniziative di solidarietà, anche per valorizzare l’aspetto del "dono".