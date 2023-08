Ecco la fanfara di Bandakadabra

Questa sera alle 21, in piazza Lucio Dalla, arriva al festival Dimondi una delle più surreali bande italiane, Bandakadabra, la "fanfara urbana", come l’ha definita il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, che con fiati e percussioni fa della città e della strada il suo palcoscenico e la sua fonte d’ispirazione. Una ’pocket orchestra’ dalla verve comico-teatrale, Bandakadabra è nata a Torino, ma vanta live in tutta Europa, condividendo il palco anche con artisti come Vinicio Capossela, Goran Bregovic e Malika Ayane, tra gli altri. L’ingresso è gratuito.