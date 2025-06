Ecco la filiera della solidarietà. Amadori in campo per i bimbi

Si è trasformata in una vera e propria ’filiera della solidarietà’ la serata organizzata da Il Germoglio Onlus presso il Grand Hotel di Rimini a sostegno del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi. Tra i protagonisti più attivi e riconoscibili della serata, spicca il Gruppo Amadori, storica realtà imprenditoriale italiana fortemente radicata nel territorio romagnolo, che ha offerto un contributo decisivo alla riuscita dell’evento.

L’appuntamento, che ha visto la partecipazione di oltre duecento invitati tra istituzioni, imprenditori, rappresentanti dello sport e della cultura, ha permesso di raccogliere oltre 130mila euro da destinare a nuovi progetti di assistenza, cura e accoglienza per i piccoli pazienti oncologici. Un risultato importante, frutto di un impegno condiviso da aziende come Amadori, che da anni affianca Il Germoglio sostenendone le iniziative più ambiziose.

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare gli interventi già realizzati, come la completa ristrutturazione del Day Hospital pediatrico: uno spazio di 650 metri quadrati pensato a misura di bambino, colorato e funzionale, che integra esigenze mediche e attenzione al benessere psicologico. Proprio quest’ultimo aspetto sarà al centro delle nuove progettualità, illustrate dalla dottoressa Samanta Nucci (Ausl Romagna), che ha parlato di terapie complementari già attive – come pet therapy, clown terapia, personal trainer per i ragazzi e supporto estetico per le mamme – e di iniziative in partenza, come la Scuola in Ospedale, prevista da settembre, e una palestra dedicata alla riabilitazione.

Roberta Pericoli, direttrice del reparto, ha sottolineato l’importanza dell’educazione e dell’attività fisica per rafforzare autostima e senso di normalità nei piccoli pazienti. A questo si affiancheranno l’introduzione di nuove attrezzature mediche e l’assunzione di un medico interamente finanziato grazie a Il Germoglio, un risultato reso possibile anche grazie al sostegno del Gruppo Amadori. "Donatori, istituzioni, sanitari e imprese come Amadori formano una rete virtuosa che ha saputo generare valore umano e sanitario per il territorio", ha dichiarato Denis Amadori, presidente della Onlus. "Questa è la nostra ‘filiera della solidarietà’, che guarda al futuro con ancora più determinazione".