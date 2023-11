Ecco la migliore cotoletta

A forza di una cotoletta al mese gli Amici della Petroniana hanno assaggiato un centinaio di preparazioni. Hanno iniziato nel 2014, con recensioni sui social e nel 2016 hanno cominciato i meeting di convivialità e mangiate (il primo premiato fu Grassilli), che danno la direzione agli appassionati decretando alla fine dell’anno il vincitore. Martedì sera è arrivato il premio per la nuova miglior cotoletta alla bolognese del 2022, assegnato in forma di targa all’Antica Osteria Le Mura, derivata da 12 mangiate nello stesso anno: perché il gruppo di esperti lavora come gli Oscar ed emette la sentenza sull’anno in corso. Su Instagram si può vedere la lista degli assaggi con i nomi dei ristoranti e, per curiosità, testare anche quei posti che sono stati parte del cammino. "L’Antica Osteria le Mura – spiega Giacomo Gelati della congrega – ha vinto perché la cotoletta è risultata la più cremosa". E prosegue: "Eravamo curiosi di conoscere il nome del burro utilizzato per friggerla, ma la risposta dello chef Luca Pancaldi ci ha spiazzati: niente burro". Giacomo Gelati, ricordando che nel 2019 fu premiata quella del Nuova Roma di Sasso Marconi e nel 2021 della Scuderia di Castel Maggiore, racconta l’interesse da parte del comune per il format che potrebbe portare anche a un festival tipo il TourTlen, perché "sarebbe bello premiare con l’aiuto del pubblico la migliore cotoletta in assoluto ogni anno".

b. c.