Ecco la Notte Bianca in Andrea Costa: deviazioni e strade chiuse

E’ tutto pronto per la Notte Bianca di via Andrea Costa, ‘Dancing in the street’, che come ormai tradizione, riporterà nel caldo delle serate estive bolognesi un tocco di divertimento e magia. L’appuntamento è per questa sera, a partire dalle 19, con le iniziative che si concluderanno intorno alla mezzanotte: per tutta la durata della festa di strada via Andrea Costa verrà chiusa al traffico creando una zona pedonale con negozi aperti, musica dal vivo, spettacoli teatrali, street food e molto altro ancora. Una serata perfetta per una passeggiata con gli amici o con la propria famiglia, magari fermandosi a mangiare un gelato rinfrescante, o per passare momenti alternativi gustando del buon cibo proposto dagli stand presenti e ascoltando musica dal vivo. Non mancheranno neppure spettacoli teatrali dedicati ai più piccoli.

Nell’occasione, per permettere al meglio lo svolgimento della festa, ovviamente il Comune ha predisposto dei provvedimenti di limitazione al traffico, che comprendono anche divieti di sosta e deviazioni dei bus per tutta la durata della manifestazione. Entrando nello specifico, dalle 17 di oggi fino all’una di domani, saranno adottati provvedimenti di limitazione al traffico legati allo svolgimento della manifestazione che interesseranno le vie Andrea Costa, Audinot, Guidotti, Turati, Giacobbi, Brizio, Zannoni, Valeriani, Martini, Bixio Scota, Zambeccari e strade limitrofe. Nella stessa area sono previsti anche divieti di sosta che saranno in vigore a partire dalle 14.

Dal divieto sono esclusi i veicoli accedenti a proprietà private, ai passi carrabili e ai posti auto al servizio di disabili. Le linee bus 14, 21, 89 e 676 subiranno delle modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento della manifestazione.