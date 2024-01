Ecco la nuova. Piazza Zampieri versione green

Il mercato spostato temporaneamente a lato della Porrettana, il senso unico in via Guercino, la sostituzione di almeno dieci alberi che con le loro radici hanno dissestato i marciapiedi e il nuovo disegno degli stalli di parcheggi con un piano che contrasti la sosta parassitaria. Ecco la nuova Piazza Zampieri di Casalecchio così com’è stata disegnata nei rendering mostrati alla recente assemblea coi commercianti della Croce di Casalecchio e come verrà illustrata nell’assemblea di quartiere di inizio febbraio. L’assessora ad ambiente e urbanistica Barbara Negroni descrive la riqualificazione ‘verde’ di piazza Zampieri che per almeno quattro mesi comporterà anche lo spostamento del mercato settimanale del giovedì. Una ricollocazione temporanea di un mercatino di quartiere che con i suoi circa quindici ambulanti attrae visitatori anche dalla città che fra fine febbraio e inizio marzo dovrà traslocare nella vicina via Porrettana. Negli ultimi anni la presenza dei dissesti nella pavimentazione dovuti all’affioramento delle radici degli alberi ha comportato non poche difficoltà, così per consentire lo svolgimento del mercato del giovedì anche durante i cantiere di manutenzione straordinaria della piazza che attende da anni una sistemazione non più rinviabile, si provvederà allo spostamento dei banchi nel controviale della via Porrettana. In una collocazione che prevede la realizzazione di nuovi impianti per l’erogazione di acqua e corrente elettrica a disposizione degli operatori. La stessa assessora annuncia l’istituzione di un senso unico di marcia di fronte al civico 18, all’incrocio con via Carracci.

"In questa piazzetta nascerà un nuovo spazio verde e di socialità con luoghi di incontro ed un innovativo ‘rain garden’ (giardino della pioggia) con un sistema di raccolta e riutilizzo dell’acqua piovana – anticipa la Negroni –. Un’opera che verrà conclusa in circa 4 mesi secondo un progetto che considera l’attuale crisi climatica, pensando all’ambiente e alla sua tutela". Verranno quindi ridefiniti gli spazi di sosta con spazi multifunzionali localizzati tra le aiuole e percorsi pedonali e poi destinazioni diverse come il parcheggio delle biciclette, la raccolta differenziata, panchine, colonnine di ricarica auto o bici elettriche.

g. m.