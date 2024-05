Ecco la squadra del candidato Poluzzi

Presentata la squadra di Alessandro Poluzzi, candidato sindaco civico con Insieme per San Pietro e attualmente in giunta con Claudio Pezzoli.

Per la sua corsa a sindaco Poluzzi ha creato questa squadra: Federico Pulga, 26 anni, impiegato pubblico regionale, Carlotta Venturi, 21 anni, progettista, Andrea Neri, 32 anni, ingegnere, Francesca Tassi, 29 anni, maitre di sala , Nara Berti, 68 anni, in pensione, Luca Musghi, 40 anni, ingegnere, Monica Brunelli, 59 anni, insegnante, Davide Medri, 57 anni, infermiere, Roberto Mariotto, 69 anni, pensione, Luciano Pozzato, 65 anni, amministratore, Greta Bonazza, 35 anni, impiegata, Ferruccio Rizzo,51 anni, impiegato, Massimo Graziani, 57 anni, funzionario pubblico, Andrea Gozza, 32 anni, medico di Medicina Generale , Gelorma Gina Belmonte, 53 anni, dirigente medico Ausl Bologna , Evita Zoni, 69 anni, in pensione.