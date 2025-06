Ecco la velostazione. Apre la casa dei ciclisti: "Nuova luce per il Pincio"

È una "missione compiuta" la riapertura della velostazione di via Indipendenza, che torna a vivere grazie al progetto ExDynamo, diventando "la casa di chi userà la bici tutti i giorni". Dopo il taglio del nastro, oggi si aprono le porte della dimora per i ciclisti urbani, a due passi da autostazione e stazione, tra la Montagnola e piazza XX Settembre.

Il progetto, che vede come capofila Salvaiciclisti, trasforma lo spazio di oltre mille metri quadrati in un hub di supporto per i ciclisti, con parcheggio, deposito, riparazione e assistenza, così come noleggio, vendita e un angolo ristoro. In estate la struttura sarà aperta dalle 12 a mezzanotte, sette giorni su sette, con la ciclofficina fino alle 20. Da settembre l’orario partirà dalla mattina e sarà inaugurato il parcheggio.

Un investimento da 1,6 milioni di euro che "dona nuova luce a questo lato del Pincio, che aveva bisogno di un presidio anche per avere maggiore sicurezza – inizia il sindaco Matteo Lepore –. I lavori del tram qui di fronte stanno andando veloci e fra qualche mese ci metteremo al lavoro sul lato di via del Pallone per un investimento di oltre 5 milioni di euro", che prevede "una piazza scolastica davanti alle scuole Ercolani, un nuovo ingresso per la Montagnola e nuovi campi da gioco". Non solo bici però, perché la velostazione sarà "uno spazio culturale e di comunità", con eventi e iniziative. Qui "verranno migliaia di persone ed è un presidio importante, dedicato alla sostenibilità e mobilità della bicicletta – chiude il sindaco –. Una grande comunità che si ritrova e che ci aiuta a promuovere ciò che sta dando lustro a Bologna, cioè l’idea di una città aperta alla mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale e alla ciclabilità".

Insomma, "una piazza coperta aperta alla cittadinanza che prevede servizi bici e attività culturali. Non vediamo l’ora di accogliere i bolognesi", sostiene il vicepresidente di Salvaiciclisti, Fabio Bettani, sostenuto dalla referente Isabella Cioccolini: "Ripartiamo con continuità con l’esperienza del luogo e ciò che ha rappresentato per la città". Nella cordata, Re_Esistente di Monte Sole: "Questo è l’inizio di un nuovo mondo, in cui mettere in relazione Monte Sole con la città di Bologna, sul turismo accessibile e lo sviluppo sostenibile", dice la presidente Nadia Kherrati. Nel team, Cicli Neri: "Siamo l’unica bottega artigiana che si occupa di biciclette e vogliamo esserci implementando servizi che riguardano la bici", dice il responsabile Servizi Bici Velostazione Alessandro Vettor; immancabile Ozono Factory, con il presidente Angelo Cagnazzi: "Siamo orgogliosi di tornare in Montagnola". Chiude l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo, secondo cui questo è "un nuovo modo di abitare il mondo", basato sulle "relazioni tra la città e le persone".

Mariateresa Mastromarino