Ecco ’L’altro Festival’ da Hill a Kelly Joice

Un software musicale dai linguaggi sonori connessi tra loro a sunteggiare il meglio della produzione del live clubbing: un eclettismo, quello del Bravo Caffè, che ha già consentito di affiancare griffe quali Dirotta Su Cuba a Nik West e Stef Burns. Ma è dai primi di novembre che il crossover per palati fini entra nel vivo con la rassegna L’Altro Festival, kermesse parallela al Bjf che conta su straordinarie chanteuse. Meraviglie inattese per i jazzofili perché le date, tutte di conio sottile, tranne che in un caso non si sovrappongono, mettendo in preventivo gemme di notti jazz, spruzzate di soul, funky e rock. A partire da Judith Hill (5 novembre, in foto) che strabiliò la critica per il duetto con Michael Jackson per I Just Can’t Stop Loving You, e dai Quintorigo Trilogy, Romagna sublimata dagli aforismi di Zappa (8). Un crescendo di stelle da Tony Levin (12), bassista di Peter Gabriel, Pink Floyd e John Lennon, a Oz Noy Trio che di recente hanno ospitato Dennis Chambers(15), fino a Sarah Jane Morris & Gianni Vancini Band (21). Grandi nomi anche con la cantante americana Cinda Ramseur (10 e 11), ribalte condivise con le étoile del pop e dell’ R’n’B mondiali, da Stevie Wonder, Diana Ross e Natalie Cole a Donna Summer, Herbie Hancock e Whitney Houston. Poi tocca alla britannica Donna Gardier (24), voce di Billy Ocean, apprezzata performer con Sting e Incognito, pronta a ridare charme alla disco-funk dello Studio 54. Poulain del pianismo bolognese che splende, Francesco Cavestri (26) tornerà ad esibirsi nel locale. Altre date: Maria Gadù, ex moglie della produttrice Lua Leça (29), Disco d’Oro col primo album, due nomination ai Latin Grammy Award, guiderà il quartetto nella venue più minuta del suo tour europeo. Tenore elevato anche a dicembre grazie ai Groove City e Daria Biancardi e a Teo Ciavarella per lo show Kelly Christmas to All! con Kelly Joice alla voce (22). A far calare il sipario sulla prima tranche dell’Altro Festival dal Berklee College of Music di Boston arriverà Christelle Pascal, ugola poco più che ventenne che ha aperto i concerti degli Earth e dei Wind & Fire, chiamata ad accompagnare in tour la rapper Doja Cat. Doppio appuntamento con Fabio Concato (23 e 24 gennaio).

Gian Aldo Traversi