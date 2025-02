Ecco l’arte e la magia del circo. Una mostra diffusa nei locali

Si è aperta ieri mattina a Casalecchio l’anteprima diffusa tra bar, ristoranti e pasticcerie la mostra dedicata alla ‘magia del circo’ intitolata: Alessandro Cervellati e l’Arte del Circo. L’esposizione, a cura di Gian Paolo Borghi, Tiberio Artioli, Alessandro Menzani ed Enrico Bittoto, raccoglie le pubblicazioni e le illustrazioni di Alessandro Cervellati sulla vita e lo spettacolo circense e documenti rari sul Futurismo provenienti da archivi privati. Per tutta la settimana la mostra diffusa è visitabile e sarà visitabile alla Dolce Lucia Aris Bar, da CaRina e ristorante Tramvia tra via Marconi e via Carducci e Capricci del Palato in via Garibaldi. Dal 7 al 9 febbraio sarà visibile allo spazio La Virgola, di fianco alla Casa della Conoscenza. Oltre alla mostra sono previsti eventi, incontri e visioni a libero accesso.