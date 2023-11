Ecco le aziende che resistono in Appennino

Piccole imprese che resistono nel territorio montano e sanno adattarsi ai tempi che cambiano. Sono 13 le aziende di Vergato che quest’anno hanno festeggiato una loro ricorrenza e sono state premiate dalla Cna nei giorni scorsi nella sede del Comune di Vergato dal sindaco Giuseppe Argentieri, dalla presidente Cna Area Appennino Bolognese Silvia Bernabei, dal vicepresidente Cna Bologna Marco Gualandi e dal direttore Cna Bologna Claudio Pazzaglia. Appartengono ai più svariati settori, dall’autoriparazione al benessere, dall’impiantistica all’edilizia e alla produzione.

"E’ davvero un piacere e un onore accogliere nella sede comunale di Vergato imprese così rilevanti per il nostro Comune – ha affermato il sindaco Argentieri –. L’artigianato e la piccola media impresa, con le loro storie, la loro passione, la loro professionalità, confermano di essere un punto fermo per l’economia vergatese". "Fare impresa in montagna significa dare un valore aggiunto alla propria attività perché certamente richiede un maggiore impegno per le difficoltà logistiche e non solo – aggiunge Silvia Bernabei –. Ma le nostre imprese hanno sempre saputo superare le difficoltà e siamo orgogliosi di averne premiate 13 che rappresentano idealmente tutte le aziende del nostro territorio". "Le imprese premiate a Vergato – conclude Claudio Pazzaglia – sono aziende di prossimità, che lavorano a fianco dei cittadini, sono un punto di riferimento per tutta la comunità, la loro attività arricchisce il Comune di Vergato. Come Cna siamo fortemente impegnati alla tutela e alla valorizzazione delle imprese di prossimità, una ricchezza che non deve andare dispersa". Ecco le aziende Cna premiate dal Comune: Garruti Giovanni di Garruti Giuliano & C. – 133 anni di attività, autoriparazioni; F.lli Mascagni snc di Gianluca Mascagni & C., 60 anni celebrati nel 2021, autoriparazioni; Centro Cura del Piede di Domenichini Amelia, 50 anni, podologia; Giovanni Masotti, 50 anni, lavori di carpenteria metallica; Perla Mauro e C. snc, 50 anni, carrozzeria; Cristina Hair Mode di Prezzi Cristina, 40 anni di attività, acconciatura; Videotecnica di Gherardi Angelo, 40 anni nel 2022, telefonia, elettrodomestici, informatica; Idraulica Mazzetti snc di Mazzetti Mirco e Stefania, 35 anni, termo-idraulici; Lippi Giancarlo, 30 anni, lavorazioni agricole conto terzi con macchine agricole; Livio Maldina, 20 anni, perito industriale edile; Mary Equipe di Sileo Mariella, 20 anni, acconciatura; Si.Ge. Impianti di Neri Simone e Armati Germano, 20 anni, manutenzioni e riparazioni impianti e reti telefoniche e industriali; L.V. di Lorenzo Venturi, 10 anni, marmista.