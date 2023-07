Ecco le edicole aperte domenica in città

Come ogni sabato pubblichiamo l’elenco delle rivendite che saranno aperte anche domani, giorno di riposo, sotto le Due Torri. Daranno quindi la possibilità al lettore di rimanere sempre informati leggendo notizie, cronaca, sport, moda, economia, spettacoli e tanto altro su

Il Resto del Carlino.

Di seguito l’elenco completo:

Gd Media Service Srl, via Emilia Ponente 72; Dali, piazza Dei Tribunali 2; Edicola Amarcord, via Galeazza 2; Top Service di Sun Xinying & C., via Zanardi 328; Gd Media Service Srl, via Triumvirato 84; Colibrì Consorzio Ospedaliero - Villa Ranuzzi, via Casteldebole 12; Colibri Consorzio Ospedaliero - Villa Bellombra, via Casteldebole 10; Colibri Consorzio Ospedaliero - Santa Viola, via Della Ferriera 10; Colibri Consorzio Ospedaliero - Villa Serena, via Toscana 219; Gd Media Service Srl, via Dell’Orologio 36; Caponord, via Murri 49; Gd Media Service Srl, via A. Ponchielli 11; Gd Media Service Srl, via Dell’Industria; Gd Media Service Srl, via Delle Armi 12; Tabaccheria Pull di Rosso Alessandra - Centro C. Lame, via Marco Polo 3; Bar Siena di Ye Zi Yang, via Ferrarese 1023-A; La Tabaccheria di Salvati Matteo, via Dell’Arcoveggio 5; Conad City Centro Vittoria, via Speranza 52A; Conad San Giovanni in Persiceto, via Bologna 110; Equipe 2002 Srl Conad City Sant’Isaia, via Sant’Isaia 672; Ares, piazza Medaglie D’Oro 2; Frabetti, piazzale Medaglie D’Oro – FS; Edicola Birra,via Del Triumvirato 34C; A Chiare Lettere, via Savonarola 3C;

Edicola Del Borgo, via Marco Emilio Lepido 5411-A; Gd Media Service Srl, via Marco Emilio Lepido; Beato Giuseppe, via Santo Stefano 1102-A; Edicola Pavaglione, piazza Maggiore 22-A; Edicola Due Torri di Palazzi Gianmarco, Strada Maggiore 32-A; La Notizia, via Irnerio 11B; Carella Point, piazza Porta San Vitale 1; Vecchi e Venturi, piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere; Di Franco Luigi, via IV Novembre 72-A; Neri Lino Stefano, via Pratello 68A; Edicola Azzarita, piazza Azzarita 6; Edicola Lame, via Delle Lame 37C-D; Giulia e C., via Dei Mille 1; Edicola Piazza Dei Martiri, piazza Dei Martiri 11; La Notizia Che Fa Centro, via Indipendenza 2; Fiorini Simone, via Ca’ Bianca 3; Demaria Silvia, via Beverara 93B; L’Angolo Della Foto, via Bentini 59C; Colantuono Loris, via Corticella 18610; Edicola Lanni, via Luigi Serra 7A; Romano Massimiliano, via Timavo angolo via Gorizia; Euroedicola di Cristina Arditi, via Marzabotto 20G-H; Il Ditino, via Emilia Ponente 18; Melloni Alessandro, via Zanardi 23D; Edicola Barca, via Della Barca 36A; Stefa di Cervellati, piazza Giovanni XXIII 18B; Ivan Passarini, via Vitale Da Bologna 1-2A; Edicola Cima, via Battindarno 12D; Edicola Duse, via Beroaldo 26A; Edicola Girotti Graziano, via San Donato 151A; Edicola San Donato 120, via San Donato 116;

Edicola Artù di Bianchi Andrea, viale Della Repubblica 21A-2; Edicola D.U.K., via G. Massarenti 240A; Scagliarini Marco, via Spartaco 27; Dream di Paganelli D., via Enrico Mattei 24; Edicola Il Buongiorno, via G. Massarenti 1022-A; Macchi Marco, via Gazzoni 4; Edicola Massarenti, via Massarenti 41020-A; Edicola Forni, via Laura Bassi Veratti 15; Edicola Oriani, viale Oriani 39; Sauro Goffredo, via Degli Orti 13; Edicola Orti, via Degli Orti angolo via dei Lamponi; Edicola Mastri Massimo, via Murri 154; Klam di Luca Cavallari, via San Mamolo 1113-A; Bettini Alessandro, via San Mamolo 27B; Bologna Est, via Emilia Levante 65; Guernelli Giampiero, via XXI Aprile 1945, 15; Fornari Graziano, piazza Volta 5; Di Pietro Roberto, via Saragozza 97C; Nannelli Andrea, via Irma Bandiera 26; Tabaccheria Alan & Jane, via Don Sturzo 23C; Dal Divinos, via Andrea Costa 204; Il Folletto, via Sabotino 8; Edicola Montefiorino, via Montefiorino 8F; Edicola La Locandina, via Emilia Levante 47A; Bernardi Cesare, via Emilia Levante 1376; Edicola Forni, via Po 102-A; Edicola Sardegna, via Sardegna 6A – 6B; Edicola Bedani, via Alberto Dallolio 1; Edicola Cerioli, via Cavazzoni 2E; Dinga, via Benedetto Marcello 9; La Nuova Edicola, piazzale Atleti Azzurri D’Italia