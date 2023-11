Ecco le modifiche alla viabilità

Ci toccherà fare su e giù intrappolati nel traffico, nei prossimi anni, per la chiusura alla viabilità di parte di via San Vitale e di piazza di Porta Ravegnana. Una decisione importante, che limita chiaramente il taglio dei bus in centro. E che pone sul piatto nuove possibili pedonalizzazioni. Tutti i negozi che guardano con il naso all’insù la Torre dovranno sopravvivere a un inverno lunghissimo. Come? Il Comune è già al lavoro con le associazioni di categoria, Ascom e Confesercenti, ricevute a Palazzo d’Accursio assieme agli artigiani e già protagoniste di alcuni sopralluoghi sulle vie più a rischio, come via Zamboni e via San Vitale. Entrambe chiedono a Lepore sgravi fiscali, ristori e indennizzi per aiutare negozi e pubblici esercizi a parare il colpo. Nel nostro podcast ospitiamo i punti di vista di Giancarlo Tonelli (direttore Ascom Bologna) e di Loreno Rossi (direttore provinciale Confesercenti).