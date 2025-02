Ecco le vibrazioni del mondo: oggi il doc su Evelyn Glennie. Domani in concerto con Ticciati

Due giorni di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di musica, tra film e concerto, sono quelli proposti per oggi e domani da Musica Insieme. Si comincia oggi alle 18 18 all’Oratorio di San Filippo Neri, con l’ultimo appuntamento del ciclo ’Vite straordinarie’: sarà infatti proposta la proiezione (ad ingresso gratuito) del docufilm ’Touch the Sound’, dedicato ad Evelyn Glennie, fra le prime percussioniste al mondo ad intraprendere una carriera solistica internazionale. La protagonista sarà presente in sala per incontrare il pubblico.

La proiezione precede un altro appuntamento di alto livello: domani sera alle alle 20.30 Musica Insieme accoglierà infatti all’auditorium Manzoni la stessa Evelyn Glennie nell’ambito della rassegna ’I Concerti 2024/25’. Insieme a lei un geniale violinista e creativo come Hugo Ticciati, da sempre impegnato nel dialogo musicale fra presente e passato con il suo Festival O/Modernt, i cui Solisti saranno con lui a Bologna. Ed è lo stesso musicista a spiegare il significato: "Potremmo tradurlo come ’Non-Moderno’, ed è nato da un lato dal mio amore per tutti i tipi di musica di tutte le epoche e di tutti i generi, e dall’altro dalla mia passione di vedere delle connessioni ovunque. Ho sempre pensato che non ci siano musiche antiche o nuove: la musica esiste essenzialmente nel momento della sua esecuzione, e perciò è sempre assolutamente nuova".

In questo progetto, appositamente creato per Musica Insieme, celebri pagine storiche come la Grande Fuga di Beethoven, o il Canone di Purcell, dove ai due protagonisti si affianca un quartetto d’archi, si alternano a brani del nostro tempo, nei quali Dame Evelyn Glennie ci aiuterà a sentire con lei le vibrazioni del mondo. Il concerto si apre con la Ciaccona in sol minore per archi di Henry Purcell.

Cuore del programma saranno i brani commissionati dalla stessa Glennie, come Fluctus di Nebojsa Zivkovic, e Caleidoscopie per marimba, un brano del 2007 di Gene Koshinski; a seguire Nostalgia per vibrafono, una composizione del canadese Vincent Ho, di cui Evelyn Glennie ha registrato la versione in duo col pianoforte, e l’affascinante Da pacem domine per archi, composto nel 2004 da Arvo Pärt.