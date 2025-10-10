Ecco l’evento ’Nonno ascoltami’. Domenica in piazza Minghetti

La prevenzione scende in piazza con ‘Nonno ascoltami!’, la campagna nazionale di Udito Italia Onlus dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi uditivi. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Comune e patrocinato dal Ministero della Salute e dall’Oms, si terrà domenica in piazza Minghetti. Dalle 10 alle 18, medici specialisti, professionisti sanitari e volontari saranno a disposizione dei cittadini per offrire screening gratuiti, consulenze e preziose informazioni su come prendersi cura di uno dei sensi più importanti per il nostro benessere. A coordinare le equipe mediche sarà il direttore della Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria del Dimec dell’Alma Mater Gian Gaetano Ferri.

Alla giornata parteciperanno anche le squadre della Pubblica Assistenza, il partner tecnico Francesco Pontoni, la Polizia stradale e Aci Bologna, a testimonianza della grande attenzione verso il tema della sicurezza stradale. Infatti, "non sentire bene è un fattore di distrazione che aumenta il rischio di commettere incidenti", spiega Stefania Gubelli di Aci. "In Italia sono oltre sette milioni le persone con problemi di udito, una persona su tre tra gli over 65 – aggiunge Valentina Faricelli, presidente di Udito Italia Onlus –. Solo il 31% della popolazione ha effettuato un controllo negli ultimi cinque anni, mentre il 54% non l’ha mai fatto. Le difficoltà uditive spesso vengono sottovalutate e trascurate e riguardano pure bambini e lavoratori, non solo gli anziani". "I deficit uditivi incidono sulla capacità di relazionarsi con gli altri e incrementano il rischio di isolamento sociale", conclude Matilde Madrid, assessora al welfare e sanità.

Filippo Biondi