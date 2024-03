Ecco Marche International School. Campus targato gruppo Rainbow

CIVITANOVA (Macerata)

La Regione Marche avrà la sua prima scuola a carattere internazionale, che si prepara ad accogliere bambini e ragazzi italiani e stranieri da 3 a 14 anni a partire dall’anno accademico 2024/2025. Si tratta del nuovo campus della Mis – Marche international school, scuola bilingue italiana e inglese nata dall’ambizioso investimento del gruppo Rainbow guidato da Iginio Straffi in una struttura moderna, ecosostenibile e attrezzata, che si estenderà su un’area di 4.000 mq a Civitanova (Macerata). Si tratta della prima scuola privata non paritaria a carattere internazionale, che oltre a ottenere il riconoscimento del ministero dell’istruzione, ha l’obiettivo di ricevere la certificazione "Cambridge assessment international education" della Cambridge University. La scuola sarà inizialmente dotata di tre classi di scuola dell’infanzia, cinque di primaria e tre di scuola media, e nei prossimi anni amplierà l’offerta didattica con le classi di scuola superiore di secondo grado. Il progetto sarà arricchito da zone verdi, laboratori, campo da tennis, palestre attrezzate e da un residence per ospitare gli studenti provenienti da fuori regione, internazionali.