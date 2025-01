"Ecco ’Maternità’. Progetto politico che smonta tabù"

"Mi chiamo Sheila Heti, ho 48 anni e sono incinta. È vero o falso?". Sono le prime parole che Chiara Lagani, in abito nero, rivolge al pubblico in scena fra uno specchio (simbolo dell’introspezione), un vaso di gigli (l’annunciazione) e due coltelli (la giustizia che taglia e scava nelle coscienze).

Perché Maternità, la creazione di Fanny & Alexander ospitata nella sala Salmon dell’Arena del Sole da domani a domenica, è una sorta di ping pong continuo con lo spettatore, un gioco interattivo fra palco e platea, un confronto manifesto su una questione privata come solo la genitorialità può essere.

Reduce dai cinque riconoscimenti appena assegnati dai premi Ubu (ma il celebrato spettacolo Trilogia della città di K difficilmente sarà visto a Bologna), la compagnia ravennate è presente in città fino a domenica con due produzioni: alle Moline Andrea Argentieri interpreta Manson ispirato alla figura dell’assassino responsabile della strage di Bel Air in cui morì anche l’attrice Sharon Tate; all’Arena Lagani propone un adattamento teatrale appunto del romanzo della scrittrice canadese Sheila Heti pubblicato in Italia da Sellerio.

In entrambi i casi la regia è di Luigi De Angelis e la struttura drammaturgica prevede l’interazione del pubblico. In Manson sono gli spettatori-giurati a porre domande all’imputato, in Maternità è l’attrice a esporre quesiti a chi siede in platea che, munito di un telecomando, può rispondere sì o no alle varie questioni poste come in una sorta di referendum.

Lo spettacolo dell’Arena sarà seguito ogni volta da un incontro fra l’attrice e varie ospiti: domani tocca ad Alessandra Sarchi, sabato a Fiorenza Menni, domenica a Simona Vinci.

Lagani, come è nato lo spettacolo?

"Negli ultimi anni sono usciti molti libri sul tema della maternità, da Lattanzi a Cusk ma anche da Mackintosh a D’Adamo. Mi hanno colpito soprattutto le pagine di Sheila Heti nelle quali l’autrice, di fronte alle domande più ardue, interroga in maniera ossessiva il libro di I Ching. È un meccanismo nuovo: abbiamo pensato così di trasformare quelle domande incalzanti in un confronto sfrontato e interattivo con il pubblico. Le questioni riguardano la scelta della maternità ma anche la fertilità, la menopausa, il congelamento degli ovuli, l’aborto, l’essere genitori e l’essere figli. È un’indagine su varie sensibilità".

Ogni sera l’allestimento ha quindi esiti diversi, a seconda delle risposte?

"Sì ma non c’è nulla di improvvisato. Lo spettacolo è di 55 minuti e il copione originario prevede una durata di cinque ore. Attraverso il dispositivo dell’eterodirezione, cambio ritmi e tempi a seconda dell’umore che percepisco in sala e dallo sguardo che colgo negli spettatori. Un testo come questo crea immedesimazione nelle donne e provoca difficoltà negli uomini".

Nella seconda parte lei cambia abito e lo spettacolo cambia mood. Perché?

"L’andamento diventa più narrativo, entrano elementi ironici e liberatori. Heti usa parecchi aneddoti che hanno a che fare con l’ossessione della maternità. Ovviamente anche il mio coinvolgimento personale nello spettacolo è molto forte. Credo che questo sia un progetto di valenza politica che smonta un tabù. Sono argomenti di cui bisogna parlare con coraggio e in modo sistematico".